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كُتّاب وآراء
فض حفل زفاف لتفادي عدوى "كورونا" بمدينة فاس
فضت السلطة المحلية للملحقة الإدارية عين عمير بمدينة فاس، ليل الاثنين، حفل زفاف حاشد كانت تحتضنه قاعة للحفلات كائنة بطريق إيموزار.
جاءت هذه الخطوة إثر خرق القاعة المذكورة قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق قاعات الحفلات، إلى جانب عدد من الأماكن التي يرتادها العموم، انطلاقا من الساعة السادسة من أمس الاثنين، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء "كورونا" المستجد بالمملكة.
وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن قائد ملحقة عين عمير داهم، رفقة عناصر من القوات المساعدة، قاعة الحفلات المذكورة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد تبليغ السلطات بخرقها لقرار الإغلاق، وتداول شريط "فيديو" على "فيسبوك" يوثق لإحياء الحفل المذكور.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن القائمين على هذه القاعة حاولوا تمويه السلطات بإغلاق بابها الرئيسي واستقبال أهل العريس والعروس والمدعوين من بابها الخلفي، مشيرة إلى أن تعالي صخب أنغام الموسيقى والاحتفال من داخلها "فضح" إقامة حفل الزفاف قبل تتدخل السلطات لتوقيفه.
وعلمت الجريدة أن السلطة المحلية بفاس تقدمت، صباح اليوم الثلاثاء، بشكاية ضد القاعة المذكورة أمام مصالح النيابة العامة المختصة متهمة فيها المشرفين عليها بعرقلة عمل موظفين عموميين أثناء القيام بعملهم خلال تدخلهم لتوقيف حفل الزفاف، دون أن تستبعد إصدار قرارات زجرية في حق القاعة المذكورة من طرف السلطة ومصالح الجماعة.