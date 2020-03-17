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الرئيسية | جهات | مؤسسة فندقية بتنغير تضع خدماتها رهن إشارة الدولة

مؤسسة فندقية بتنغير تضع خدماتها رهن إشارة الدولة

مؤسسة فندقية بتنغير تضع خدماتها رهن إشارة الدولة
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10

في وقت أعلنت وزارة الداخلية إغلاق المقاهي والمطاعم، لتطويق مخاطر تفشي فيروس "كورونا"، أكدت المؤسسة الفندقية "تماسينت" بتنغير أنها ستضع فريق عملها رهن إشارة الدولة تطوعا من أجل تقديم المأكل والمشرب لفائدة الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية بجميع تلاوينها بالمدينة.

وكشفت المؤسسة الفندقية ذاتها أنها ستعمل على توفير الطعام والشراب للأطقم الطبية والأجهزة الأمنية، لدعم أفرادها ومساعدتهم في المجهودات التي يقومون بها، في الساعات الطويلة التي يقضونها في العمل من أجل السهر على راحة المواطنين عموما.

وأضافت المؤسسة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها رهن إشارة الدولة إذا كانت في حاجة إلى اليد العاملة لتوزيع حاجيات المواطنين الموضوعين في الحجر الصحي من أكل وشرب وغيره، مضيفة: "نحن والفندق والمطعم والإقامات وكل طاقم مؤسسة تماسينت مستعدون لنضع أنفسنا في ذمة الدولة المغربية لأي عمل تطوعي فيه المصلحة العامة لهذا الوطن، ونضع تحت إمرة المملكة الفندق بكل ما يتوفر عليه من مرافق وغرف ومطاعم ومطابخ...".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Bilal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
مبادرة بطولية و إنسانية، نتمنى من جميع فنادق المملكة المشاركة بالمثل
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70
2 - سعيد من أكادير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
والله حتى تبورش لحمي،نتمنى أن تحذو جميع الفنادق بالمدن والمصحات الخاصة حذو هذه المؤسسة الفندقية،لا قدر الله يعوضوا حتى المشتشفيات،نرفع القبعة لكم
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51
3 - rashid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:19
ماشاء الله.. الخير في وفي امتي حتى تقوم الساعة... مبادرة حضارية بامتياز... ودوك لي غايقولو راه غير هدية منهم للتهرب من الضرائب الفندقية.. سدو غير فمكم راه كورونا كتدور...
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47
4 - زينب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
الحمد الله لزالة بلدنا بخير شعرت بالفرحة كبيرة رب ضارة نافعة بلدنا فيها خير بناسها وكرمهم وبايمانهم تمنيتوا ان اكون فالمغرب في هدا الوقت
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33
5 - Amine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
ونعم المواطنة تحية كبيرة لكل من يساهم بحس وطني في هذه الأزمة العابرة بإذن الله تعالى واحسن رد على مروجي الشائعات المغرضة هداهم الله
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21
6 - ايزم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
شكرا لهذه المؤسسة المواطنة وهذا هو الطريق الصحيح لمقاومة الوباء
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24
7 - سفح الجبل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
بادرة طيبة تنم على روح الوطنية شكرا جزيلا لصاحب الفندق الله يكثر من امثالك ويرزقك من حيث لا تحتسب علينا جميعا في مثل هذه الظروف ان نتضامن ونتعاون وليس نتسابق نحو الادخار هي محنة وستكون من ورائها منحة شكرا لساكنة مدينة تنغير
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20
8 - Bahya الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
الحمد لله على وجود هاذ النوع من الناس، أتمنى كلشي يساهم ب لي قدر عليه و أقلها الجلوس في البيت
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21
9 - رشيد بشار الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:25
بدء المعدن الأصيل للمغاربة يضهر تحية تقدير واحترام ﻻصحاب كل مبادرة خيرة تقبل الله وجعله في ميزان حسناتكم
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20
10 - نعم المواطنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:25
بادرة جد طيبة. نعم المواطنة. المغاربة الأحرار كالمعدن النفيس، عند الشدة يظهر الأصل الطيب. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
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14
11 - مواطنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
جزاكم الله خيرا و برافو عليكم وكثر الله أمثالكم
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14
12 - زواقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
و ألله إنكم لمفخرة هذا الوطن. بمبادرتكم هاته كبرتم في أعيننا. ستزول الأزمة و سنقضي على هذه الجائحة و سيبقى الوطن يتذكركم بهذه الالتفاتة.
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14
13 - ام شيماء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:30
انا كنقول للمغاربة كاملين الله يعطيكم العز طلعتو رجال من الكبير حتى للصغير ... تبارك الله عليكم كلشي كيساهم وكلشي بغا يقدم خدمات للوطن والله الا وخا كورونا دارت فينا الخوف منها ولكن وراتنا المعدن الاصيل ديال المغاربة. الله ينصركم ويعزكم وتحية لاصحاب هاذ المؤسسة الفندقية . وارفع القبعة لكم جيعا
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16
14 - noureancien الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:30
شكرا لكم انشرح صدري لطيبتكم وحبكم لوطنكم اتمنى ان تكونوا متلا يحتدى به.
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14
15 - مواطن غيور. الوطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:33
السلام عليكم
الوقت صعيبة بزاف، معدن المغاربة يلمع عند فركه بالشدائد.
أرجو من الأغنياء التبرع لأناس انقطع رزقهم و قوتهم بسبب هاته الجائحة: عمال المقاهي، المطاعم، الفنادق، السياحة، شركات أفلست.....
كما نطلب من صاحب الجلالة الإلتفات بإعطاء أوامره بتوزيع الدعم للمغاربة المعوزين عبر التراب الوطني من خلال المؤسسات الحكومية و الجيش .
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18
16 - عبده/ الرباط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:39
لا يسعني الا ان اثمن هذه البادرة التضامنية التي لا تصدر الا عن ناس اصيلين كرماء في ظروف جد عصيبة تمر منها بلدهم و العالم اجمع... فاطلب من الله ان يجعل هذا العمل الخيري التطوعي في ميزان حسناتكم بعد ان شاهد العالم كله بان البشر ضعيف امام قوة الخالق جل جلاله الذي يامرنا بفعل الخير و اجتناب الشر... شكرا لهذه الوحدة الفندقية و مديرها و اطقمها و جميع العاملين بها مسبقا
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17 - ahmed de tanger الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:39
ترفع القبعة لكم كل التقديير والشكر لكم احبكم ابناء وطني
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18 - البوهابي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:43
بدأنا نرى ونسمع أمورا راااااائعة يبادر إليها فضلاء في هذا المبلد ومنهم هذه المؤسسة مشكورة وبارك الله في أهلها والقيمين عليها
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19 - بن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:43
مبادرة طيبة ، ،، في أوروبا كذلك تم الاستعداد من طرف الفنادق لتساعد المستشفيات في حالة plan B .
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6
20 - وفاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:43
تحية إجلال وتقدير للشعب المغربي الذي ابان عن تشبته بقيم المواطنة والأخلاق العالية من تسامح وتضامن وايثار وتضحية والله اخبار وسلوكات تثلج الصدر وتربح الضمير وتبهج القلب وفقكم الله لخير هذا الوطن برعاية السدة العالية بالله ملكنا المفدى محمد السادس اطال الله عمره وبارك فيه شكرا هسبريس
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21 - BENDINO الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:45
بادرة طیبة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه. شيء يثلج الصدر حقا. شكرا جزيلا لكل من أبان عن روح التعاون والتضامن في هذا الظرف العصيب مهما كانت مساهمته بقليل أو بكثيرا. اللهم ارفع هذا البلاء عن وطننا الحبیب وعن ساٸر الأوطان في بقاع العالم امین
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4
22 - Hicham الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:45
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حالة لا قدر الله أصبحت الطاقة الاستيعابية للمشكوك في أصابتهم لا تحتملها المستشفيات، فيجب تخصيص غرف الفنادق للمصابين الذين لا يحتاجون للانعاش الطبي، مع الاقفال عليهم ومراقبتهم ومدهم بما يلزم طبيا.مع التعقيم والتطهير بعد الشفاء. وآلله ولي التوفيق
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3
23 - الوطني الحر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:46
مليون تحية وشكر لأهلنا في المغرب المنسي

وانت أيها العدمي الذي نصب نفسه ولي ووكيل على الشعب ويتحدث باسمه كل وقت وحين ويسدي النصائح لأهل الاختصاص في الدولة ويشكر هذا وينتقد ذاك ، ماذا ستتقدم للوطن في هذا الوقت العصيب ؟

رجاءا في هذا الوقت الصعب لا نريد منك أية خدمة ولا أي درهم ولا حتى شيئ، نريد منك فقط أن
تسد درقوشك فقط زم فمك وخلي الناس يخدمو
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4
24 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:49
مبادرة قيمة ، تستحق التنويه و الشكر ، و نتمنا من باقي المؤسسات ان تقوم بالمثل.
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7
25 - bravo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:50
تعريف المؤسسة المواطنة هي باختصار فندق تماسينت مدينة تنغير
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4
26 - وجدة الفقيرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:50
الكل تبرع حسب ما يملك الا الاجراء والفقراء فتبرعوا بعملهم اصبحوا بدون عمل ففتورة الماء والكهرباء والكراء يثقل كاهله اين هو التضامن ساعدونا فقط في اداء الفواتر اما الاكل فالله يرزقنا
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27 - كمال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:55
اخواني المغاربة، احبكم في الله، ابليتم البلاء الحسن في وقت الشدائد، دمتم كرماء و فضلاء و اخيار،و جزاكم الله خير الجزاء، شكرا تماسينت ، و جزائكم عند الله تعالى، الله يخفف ما نزل و يحد الباس يا ربي
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