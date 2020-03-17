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كُتّاب وآراء
مؤسسة فندقية بتنغير تضع خدماتها رهن إشارة الدولة
في وقت أعلنت وزارة الداخلية إغلاق المقاهي والمطاعم، لتطويق مخاطر تفشي فيروس "كورونا"، أكدت المؤسسة الفندقية "تماسينت" بتنغير أنها ستضع فريق عملها رهن إشارة الدولة تطوعا من أجل تقديم المأكل والمشرب لفائدة الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية بجميع تلاوينها بالمدينة.
وكشفت المؤسسة الفندقية ذاتها أنها ستعمل على توفير الطعام والشراب للأطقم الطبية والأجهزة الأمنية، لدعم أفرادها ومساعدتهم في المجهودات التي يقومون بها، في الساعات الطويلة التي يقضونها في العمل من أجل السهر على راحة المواطنين عموما.
وأضافت المؤسسة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها رهن إشارة الدولة إذا كانت في حاجة إلى اليد العاملة لتوزيع حاجيات المواطنين الموضوعين في الحجر الصحي من أكل وشرب وغيره، مضيفة: "نحن والفندق والمطعم والإقامات وكل طاقم مؤسسة تماسينت مستعدون لنضع أنفسنا في ذمة الدولة المغربية لأي عمل تطوعي فيه المصلحة العامة لهذا الوطن، ونضع تحت إمرة المملكة الفندق بكل ما يتوفر عليه من مرافق وغرف ومطاعم ومطابخ...".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
الوقت صعيبة بزاف، معدن المغاربة يلمع عند فركه بالشدائد.
أرجو من الأغنياء التبرع لأناس انقطع رزقهم و قوتهم بسبب هاته الجائحة: عمال المقاهي، المطاعم، الفنادق، السياحة، شركات أفلست.....
كما نطلب من صاحب الجلالة الإلتفات بإعطاء أوامره بتوزيع الدعم للمغاربة المعوزين عبر التراب الوطني من خلال المؤسسات الحكومية و الجيش .
في حالة لا قدر الله أصبحت الطاقة الاستيعابية للمشكوك في أصابتهم لا تحتملها المستشفيات، فيجب تخصيص غرف الفنادق للمصابين الذين لا يحتاجون للانعاش الطبي، مع الاقفال عليهم ومراقبتهم ومدهم بما يلزم طبيا.مع التعقيم والتطهير بعد الشفاء. وآلله ولي التوفيق
وانت أيها العدمي الذي نصب نفسه ولي ووكيل على الشعب ويتحدث باسمه كل وقت وحين ويسدي النصائح لأهل الاختصاص في الدولة ويشكر هذا وينتقد ذاك ، ماذا ستتقدم للوطن في هذا الوقت العصيب ؟
رجاءا في هذا الوقت الصعب لا نريد منك أية خدمة ولا أي درهم ولا حتى شيئ، نريد منك فقط أن
تسد درقوشك فقط زم فمك وخلي الناس يخدمو