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الرئيسية | جهات | "كورونا" يشل حركة السيارات والراجلين بالبيضاء

"كورونا" يشل حركة السيارات والراجلين بالبيضاء

"كورونا" يشل حركة السيارات والراجلين بالبيضاء
هسبريس من الدارالبيضاء
الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:40

تراجعت وتيرة حركة السيارات والراجلين في كبرى شوارع مدينة الدار البيضاء إلى مستويات منخفضة لم تعهدها العاصمة الاقتصادية من قبل، نتيجة الإجراءات الحكومية الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار وباء كورونا الفيروسي في أوساط المواطنين داخل التراب الوطني.

وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، المكلف بالنقل والسير والجولان، إن انخفاض وتيرة التنقل عبر السيارات الذي تم تسجيله منذ صباح الثلاثاء كان أمرا متوقعا، خاصة في ظل المبادرات والخطوات التي تم اتخاذها من طرف المسؤولين الحكوميين.

وأضاف أبو الرحيم في تصريح لهسبريس: "اتخذنا في مدينة الدار البيضاء مجموعة من الإجراءات أيضا لتقليص عدد ركاب الطرامواي وحافلات النقل الحضري، مع الاكتفاء بعدد يطابق عدد الكراسي الموجودة، وتحسيس الساكنة بالاقتصار على حالات الضرورة لاستعمال وسائل النقل العمومي".

وأفاد المتحدث بأن شركة الدار البيضاء للنقل قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية، شملت النقل عبر الحافلات والطرامواي، إذ قامت شركة التدبير المفوض بعملية تعقيم خصت الحافلات والمرافق الداخلية لمقرها، مع اتخاذ الإجراءات نفسها على مستوى النقل عبر الطرامواي.

وأوضح نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، المكلف بالنقل والسير والجولان، أن الإجراءات شملت برمجة حصص تحسيسية مستمرة موجهة إلى المستخدمين، والحرص على التنظيف الشامل، مع التطهير والتعقيم للحافلات كل مساء في نهاية الدوام، وخاصة الأجزاء التي يستعملها المسافرون مباشرة. كما تم توزيع سائل التعقيم على السائقين، بالإضافة إلى منع تجمعات المستخدمين.

وتم توجيه مذكرة استعجالية تحصر إجبارا عدد المسافرين في 40 شخصا على أكبر تقدير في كل رحلة.

كما اتخذت إجراءات مماثلة على مستوى طرامواي الدار البيضاء، إذ يتم تطهير القاطرات ليلا ونهارا بمعدل كل 80 دقيقة، وعند كل توقف في محطات النهاية بالنسبة لمحطات سيدي مومن، ليساسفة، سيدي البرنوصي وعين الدياب. ويتم أيضا تطهير وتعقيم الموزعات الآلية وبوابات الولوج بالإضافة إلى كافة الوكالات التجارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - mouna الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:51
راه مزالين الخواص خدامين حيث هم ماشي بنادم
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38
2 - ياسين الفكيكي الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:02
هالعار المغاربة صبرو غير جوج سيمانات في ديوركم راه ماغديش تموتو بالجوع جوج سيمانات باش يبان اللي مريض و نقدرو نحصرو الحالات و نقضيو على الفيروس بالوعي و التضحية والتضامن. اعتبروها عطلة شبعو نعاس تعلمو شي حاجة تنفعكم تفرجو في الافلام لعبو مع ولادكم تعرفو على اسرتكم عن قرب صليو جماعة بالاسرة ديالكم المهم متخرجوش و نقذو هذ البلاد.
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13
3 - مسمار جحا الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:08
نناشد الملك بفرض حالة الطوارئ عاجلا و منع الناس من السفر و من العمل لا يمكن أن نمنع بعض و نترك بعض آخر يذهب الى الادارات و المعامل و اوراش البناء، هم من سيكونو عرض لنقل الفيروس الى ذويهم، لا تنسوا المشردين و المتسولين و الافارقة و نناشد أصحاب المشاريع المغلقة (مدارس خاصة مقاهي مطاعم و غيرهم بإيوائهم بمشاريعهم و لا نتركهم عرضة للفيروس و للجوع و البرد؛ فلنتضامن فيما بيننا لعل الله عز و جل يرفع عنا هذا البلاء بأقل الاضرار في الارواح
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4 - omar ed-dahby الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:25
القطاع الخاص اكبر بؤرة كمينة نسأل الله السلامة
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7
5 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:25
بكل صراحة والله تاخدامين فوق طاقتنا ومع ذلك خايفين على وليدتنا وواليدينا وخوتنا المسلمين النفسية محطمة لأبعد حد الله يلطف بينا
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4
6 - بيضاوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:26
أمس الثلاثاء الطرامواي أغلق كل أبواب الولوج و الخروج ولم يترك سوى باب واحد لكل عربة يدخل و يخرج منه جميع الركاب. تخيلوا واحد مصاب ودخل إلى وسط الطرام سوف يلامس معظم الراكبين أثناء الدخول ثم أثناء الخروج. ولم يصححوا الوضع إلا بعد معاناة الركاب وشكاياتهم.
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7 - said.n الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:26
الله إحد لباس يارب.نتمناو إكون خير إنشاء الله
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3
8 - عمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:29
رب ضرة نافعة الان سوف يستمتع البضاويون بجو صاف خال من الثلوت ولو لبضعة ايام.
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4
9 - aziz الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:30
يجب على الخواص ان يتوقفوا اسبوعين عن العمل لكي نساهم جميعا في محاربة هاد الفيروس
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5
10 - مواطنة مغربية الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:00
الخواص خدامين وفي معظم الأحيان في ظروف لا تتوفر فيها الظروف الوقائية :المسافة بين الأشخاص لا تتعدى متر والعدد يتجاوز الخمسين
وليس هناكً تعقيم للاماكن وكل واحد منهم يعود في المساء ال بيته ألدي يوجد فيه على الأقل شخصين ، ونخليكم ديرو العملية الحسابية
اللهمًً اني قد بلغت والله المستعان.
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0
11 - aziz الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:01
Peut être c'est le temps de passer au mode Covid19, et d'imposer la quarantaine, tant que c'est possible.
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