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الرئيسية | جهات | "البرّاح" يوصي سكان إقليم الحوز بملازمة البيوت

"البرّاح" يوصي سكان إقليم الحوز بملازمة البيوت

"البرّاح" يوصي سكان إقليم الحوز بملازمة البيوت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 18 مارس 2020 - 01:15

انطلقت حملة تحسيس سكان مدينة أيت أورير بإقليم الحوز بضرورة المكوث في منازلهم.

الحملة التي تأتي في سياق التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء "covid19" اعتمدت على استعمال طريقة "البرّاح" التي يعرفها المجتمع المغربي منذ القديم.

وستعرف هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المحلية بأيت أورير إشراك المجتمع المدني في توعية الساكنة بأهمية الالتزام الحرفي بالتوجيهات الرسمية لتفادي الإصابة بالعدوى.

ولتحقيق غايات هذه الحملة، اعتمدت السلطات المحلية بإقليم الحوز على لجان محلية تضم المصالح المعنية للقيام بجولات في الأحياء والأسواق والساحات العمومية، لتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة.

وأوضح مصدر لهسبريس أن "هذا القرار الذي اتخذ من طرف وزارة الداخلية يشكل خطوة أولية تأمل من خلالها السلطات التجاوب الواعي من طرف المواطنين"، وواصل: "إذا لم تتحقق هذه الغاية فسيتم اللجوء إلى خطوة أقسى وأسلم، نظرا للخطورة التي أضحت تشكلها التجمعات والاستهزاء وعدم الاكتراث بتوجيهات الحكومة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "التدابير الاحترازية للحد من تفشي هذا الوباء تفرض أن يخرج فرد واحد لقضاء أغراض الأسرة والعائلة، تجنبا لأي احتمال مؤلم سيؤدي المجتمع كله ثمنه غاليا، قد يكون فردا غاليا من الأسرة أو العائلة".

يذكر أن رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، يشرف بشكل مباشر على تنزيل الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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