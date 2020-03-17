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الرئيسية | جهات | أعضاء جماعة الداخلة يتبرعون لـ" صندوق كورونا"

أعضاء جماعة الداخلة يتبرعون لـ" صندوق كورونا"

أعضاء جماعة الداخلة يتبرعون لـ" صندوق كورونا"
هسبريس من الداخلة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:40

قرر مجلس جماعة الداخلة التبرع بالرواتب الشهرية لجميع أعضائه طيلة فترات الأزمة الوبائية، كمساهمة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس فإن "الخطوة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كوفيد 19" كورونا المستجد".

وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه أن "منتخبي الجماعة يسعون من خلال المساهمة المالية إلى تمكين الصندوق من الموارد اللازمة"، لافتا إلى أن "أعضاء المجلس البلدي سعداء بالتبرع برواتبهم الشهرية لصالح هذا الصندوق وإلى غاية انتهاء هذه الأزمة التي صنفتها منظمة الصحة الدولية وباءً عالميا".

وزاد البلاغ: "الخدمة الإنسانية تعبير منا عن استعدادنا التلقائي للانخراط والمساهمة في هذا الحساب بغية محاربة هذه الجائحة التي تهدد الأمن والاستقرار الصحي للمملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ابراهيم ابراهيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:57
تحية لناس الداخلة.. أهل التضامن والتعاون والإخاء.. نتمناو تمر هاذ الجائحة على العالم أجمع بسلام
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34
2 - سبحان الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:58
سبحان اللة وتعاونو البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان في هذة المحنة نعرف المغربي المسلم على جميع المغاربة المساهمة فيمابينهم لنجتاز هده الفترة الصعبة كل حسب اصططاعته والكمال من الله
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3 - ابراهيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:02
تحية لناس الداخلة. مزيدا من التضامن والتعاون.. أتمنى أن يزيل الله البلاء عن العالم أجمع
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11
4 - الملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:05
شهادة للتاريخ.....إذا رأيت ذلك التلاحم بين اعضاء المجلس الجماعي.... فآعلم أن الرئيس محترم من طرف الأعضاء رغم اختلاف توجهاتهم....
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12
5 - حسن مرة أخرى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:09
أيًا گان من يساهـم في ذالك الصندوق من موظفي الدولة أو غيرهـا من الجهـات فبطريقة أو بأخرى فإنه المواطن من ساهـم في گل هـذا بالضرائب التي نؤذيهـا والرسوم البريدية وغيرهـا رخصة السياقة جواز السفر تأشيرة السفر بطاقة التعريف الوطنية مخالفات السير شواهـد الملگية وزيد وزيد إدا إحترمو المواطن
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-13
6 - الحقيقة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:17
اللهم بارك، من شيم المغاربة التضامن و التآزر. تحية كبيرة لإخواننا وأخواتها الصحراويين.
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7 - Ayoub الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:19
Un grand merci à nos frères du Sahara Marocain, on vous aime toujours
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8 - ماجد واويزغت الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:19
شكرا لأعضاء مجلس جماعة الداخلة على هذه المبادرة الطيبة
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9
9 - تزضيح الأربعاء 18 مارس 2020 - 00:09
اعضاء مجالس الجماعات لا يتقاضون رواتب عن مهامهم التمثيلية بل تعويضات فقط لأن المهام التمثيلية هي تطوعية و مجانية في الاصل ... إذن الصحيح هو انهم تنازلوا عن تعويضاتهم التي لا تتجاوز في الجماعات المسماة قروية سابقا 2500 درهم للرئيس و نصفها للنواب و اقل لرؤساء اللجان و نوابهم واقل لكاتب المجلس ونائبه .... علما ان التعويضات تهم هذه المناصب فقط و ليس كافة اعضاء المجلس.
إذن اذا افترضنا ان استاذا انتخب رئيسا لجماعة فإنه يتقاضى تعويضا من الجماعة اضافة الى راتبه من وزارة التعليم و اذا تنازل عن تعويضاته من الجماعة فهو سيظل يتوصل براتبه كاستاذ...... وهذا للتوضيح فقط.
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