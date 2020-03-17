أعضاء جماعة الداخلة يتبرعون لـ" صندوق كورونا"

هسبريس من الداخلة

قرر مجلس جماعة الداخلة التبرع بالرواتب الشهرية لجميع أعضائه طيلة فترات الأزمة الوبائية، كمساهمة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس فإن "الخطوة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كوفيد 19" كورونا المستجد".

وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه أن "منتخبي الجماعة يسعون من خلال المساهمة المالية إلى تمكين الصندوق من الموارد اللازمة"، لافتا إلى أن "أعضاء المجلس البلدي سعداء بالتبرع برواتبهم الشهرية لصالح هذا الصندوق وإلى غاية انتهاء هذه الأزمة التي صنفتها منظمة الصحة الدولية وباءً عالميا".

وزاد البلاغ: "الخدمة الإنسانية تعبير منا عن استعدادنا التلقائي للانخراط والمساهمة في هذا الحساب بغية محاربة هذه الجائحة التي تهدد الأمن والاستقرار الصحي للمملكة".