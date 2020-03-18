توقعات "أحوال الطقس" اليوم الأربعاء في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة، مصحوبة بأمطار أوزخات ورعد محليا فوق مرتفعات الأطلس، والنواحي المجاورة، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وشمال ووسط المملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وقوية نوعا ما إلى قوية شمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالسواحل الوسطى، ومعتدلة غربية إلى شمالية بالسهول الشمالية والوسطى، ومن القطاع الشرقي إلى جنوبية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و18 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والجنوب الشرقي وبالسواحل.

وستأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف ما بين 16 و23 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وما بين 23 و31 درجة بالسايس، داخل الغرب، والجنوب الشرقي وفي ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطة، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، والساحل الأطلسي.