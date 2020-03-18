24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- إيطاليا تسجل 345 وفاة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2503
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
- المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44 - (241)
- في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم أمام "كورونا" - (230)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (190)
- الهولدينغ الملكي "المدى" يساهم بـ2 مليار درهم في "صندوق كورونا" - (152)
- العلمي يتبرع بـ200 مليون درهم لمواجهة "كورونا" - (141)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كلية تطلق برنامج الدراسة عن بُعد عمليّا في تطوان
باشرت كلية العلوم بتطوان تجربة لإنتاج دروس تعليمية بتوظيف التكنولوجية الحديثة، في أفق وضعها رهن إشارة طلابها، في إطار جهودها لتفعيل نظام الدراسة عن بُعد، تنفيذا للقرار الوزاري القاضي بتوقيف الدراسة في المغرب، في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار وباء "كورونا".
وقال عبد اللطيف مكرم عميد الكلية في تصريح لهسبريس، إن "الكلية لجأت إلى التكنولوجية الحديثة، في إطار إستراتيجية جامعة عبد المالك السعدي لتطوير طرق التدريس"، مضيفا: "اليوم، سجلنا دروسا تهم مواد البيولوجية والرياضيات والفيزياء، بالإضافة إلى أعمال تطبيقية لمادة الجيولوجية"، مؤكدا أن هذه المواد المذكورة "ستوضع بالموقع الإلكتروني للكلية، رهن تصرف الطلبة للدراسة عن بُعد، من يومه الأربعاء على أبعد تقدير".
وأوضح مكرم أن "الكلية قامت بجرد لكل الوثائق والآليات البيداغوجية التي يستعملها الأساتذة بالمؤسسة، ونحن نعمل على توفيرها بموقعها الإلكتروني، حتى يستفيد منها طلابنا، في دراستهم عن بُعد"، مشيرا إلى أن "مركز الابتكار البيداغوجي، الذي نسجل فيه الدروس، تم افتتاحه وتجهيزه بالكلية مؤخرا"، مبرزا أن الدروس الأولى المسجلة به "توفر شرحا للأستاذ بالصوت والصورة، مع تقديمه لمحتوى الدرس في الوقت ذاته، موفرا للطلاب نفس أجواء الدروس العادية التي تعرفها المدرجات".
وتابع عميد كلية العلوم بتطوان حديثه لهسبريس بالقول: "الكلية بادرت، في تعاملها مع الظرفية، إلى تنظيم محاضرة تحسيسية، الاثنين المنصرم، في قاعة دون جمهور، تم نقلها على صفحاتها الرسمية بوسائط التواصل الاجتماعي، عبر خاصية البث المباشر، تناولت مخاطر فيروس 'كورونا' المستجد، وعرفت متابعة واسعة من لدن طلبة الكلية".
وزاد: "كما قمنا، السبت الماضي، بمناقشة أطروحة دكتوراه في إطار شراكة بين جامعة عبد المالك السعدي وبين جامعة إيطالية، استعملت فيها التكنولوجية الحديثة، ساهم في الإشراف عليها دكتور إيطالي، تابع أطوارها عبر تلك الوسائل التكنولوجية".