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كُتّاب وآراء
مركز صحي يغلق أبوابه بسبب "كورونا" في الرباط
أغلق مركز صحي بحي اليوسفية بالرباط، اليوم الأربعاء، أبوابه في وجه المرضى وعموم المواطنين؛ وهو ما أثار غضباً واسعاً في صفوف كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.
الأطر الطبية العاملة بالمركز الصحي "اليوسفية 1" أبلغت مرضى الحي بأن "قرار الإغلاق جاء بعد رصد حالة مصاب بفيروس كورونا في المركز، ما يتطلب تعقيم الفضاء إلى حين فتحه في وجه العموم".
وحمل العاملون في المركز الصحي ذاته المسؤولية إلى وزارة الصحة، وأكدوا ضرورة تعقيم المركز وفق الشروط الصحية الجاري بها العمل قبل استئناف الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحي حماية للصالح العام.
وكان المركز الصحي "اليوسفية 1" شرع، منذ يوم أمس الثلاثاء، في سن إجراءات مشددة على زوار المستوصف المحلي، قبل أن يوقف خدماته الطبية والتمريضية هذا اليوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
السوال المطروح ابن الكمامات؟! أين المعقمات أين عملية التطهير بالمراكز الاستشفائية؟
الفيروس يحتاج الى بيئة ناقلة حية و متحركة باش تكون العدوى.
و كفى.