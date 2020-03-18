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الرئيسية | جهات | مركز صحي يغلق أبوابه بسبب "كورونا" في الرباط

مركز صحي يغلق أبوابه بسبب "كورونا" في الرباط

مركز صحي يغلق أبوابه بسبب "كورونا" في الرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:10

أغلق مركز صحي بحي اليوسفية بالرباط، اليوم الأربعاء، أبوابه في وجه المرضى وعموم المواطنين؛ وهو ما أثار غضباً واسعاً في صفوف كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

الأطر الطبية العاملة بالمركز الصحي "اليوسفية 1" أبلغت مرضى الحي بأن "قرار الإغلاق جاء بعد رصد حالة مصاب بفيروس كورونا في المركز، ما يتطلب تعقيم الفضاء إلى حين فتحه في وجه العموم".

وحمل العاملون في المركز الصحي ذاته المسؤولية إلى وزارة الصحة، وأكدوا ضرورة تعقيم المركز وفق الشروط الصحية الجاري بها العمل قبل استئناف الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحي حماية للصالح العام.

وكان المركز الصحي "اليوسفية 1" شرع، منذ يوم أمس الثلاثاء، في سن إجراءات مشددة على زوار المستوصف المحلي، قبل أن يوقف خدماته الطبية والتمريضية هذا اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hamid الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:31
المتجول في الأسواق سيلاحظ مشهد قد يضرب كل شيء في صفر. أولا اللحوم غير مغطات والخضر والخبز يبقى المواطن يقلب فيها بيده... فنطلب من المسؤولين التدخل قبل فواة الآوان.
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26
2 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:32
فرض على الاطر الصحية الاشتغال دون أن يتم توفير اي معدات للوقاية من تفشي الفيروس...وقد يصبحوا في الأيام القادمة مصابين و مصدرين للعدوى.. بالإضافة إلى أطر في قطاعات أخرى حساسة...
السوال المطروح ابن الكمامات؟! أين المعقمات أين عملية التطهير بالمراكز الاستشفائية؟
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17
3 - مغربية كندية الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:39
خوتي المغاربة السببين الرئيسيين في انتشار الوباء في أوروبا هو استهتار مسؤولينهم و المقامرة بحياة شعوبهم مقابل استمرارية عجلة الاقتصاد على حساب حياة الشعوب و ثاني سبب هو بعدما استعملت الأنظمة الأوروبية القليل مما تبقى لها من ضمير و دعت الشعب لاتباع الإجراءات للأسف الشعب لم يصغي لذلك فانتشر الوباء بسرعة و اليوم نسمع عن عدد الوفيات الكبير. و عكس كل التوقعات هو ما حصل في المغرب، الدولة فضلت حياة و سلامة المواطنين على اقتصاد البلاد و الشعب اغلبه اظهر معدنه و اصله و رقيه الحمد لله مما يدعو للفخر لكن لا تزال بعض الناس ساذجة ووجدت لها منابر مجانية مثل يوتيوب و اخرون لديهم نيات مبيتة مغرضة كلهم يخرجون خرجات غير مسؤولة، رجاءاً خوتي المغاربة سيرو على قدم و ساق مع ما تدعو له الدولة الزمر بيوتكم و الزموا الدعاء و التغذية السليمة و اياكم و الأنانية في هذه الظرفية فالجميع مسؤول على الأنفس.فخورة جدا الحمد لله برقي شعبنا و بتدبيرات لي خدماتها الدولة لحماية الشعب. الشعب أولا ثم الاقتصاد الحمد لله و جزاكم كل خير دولة و شعب
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20
4 - مدوخ الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:40
فين هي فلوس صندوق كرونا؟ مشفنا والو
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-6
5 - سمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:47
كلما تهاون المسؤولون عن محاربة الفيروس كلما انتشر بشكل مهول وهذا ما نلاحظه فالوقاية خير من العلاج
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5
6 - حسن بنلحسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:53
اذا سدوه 24 ساعة مايبقاش موبوء الفيروس ماشي أبدي راه يندتر آليا عندما لا يجد البيئة المناسبة للبقاء. من بعد 24ساعة ينظف المستوصف بطريقة عادية و كالمعتاد ويعاود العمل. لا يجب ترويع المرتفقين وإثقال كاهل الإدارات فهي أصلا في حالة عجز مستمر.
الفيروس يحتاج الى بيئة ناقلة حية و متحركة باش تكون العدوى.
و كفى.
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2
7 - بنت البلاد الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:53
من حقهم. علاش الناس ما كيعجبهمش الحال راه في مصلحتهم أن المستوصف يتوقف لحين تعقيمه هادشي ما فيهش اللعب لأن أصحاب الأمراض المزمنة تكون مناعتهم ضعيفة جدا وهاد الفيروس ديال كورونا يقضي على من لديه مناعة ضعيفة والمواطن ما خاصش يكون دمه سخون وخاصه يتفهم الوضع. على فكرة أنا لست لا طبيبة ولا ممرضة ولا أنتمي لأي ايطار طبي أنا مواطنة عادية ومتفهمة للوضع
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