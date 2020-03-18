"باستور" يؤكد سلامة مسنة بالسراغنة من "كورونا"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أفاد مصدر مسؤول في المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش، في تصريح لهسبريس، بأن معهد باستور بالدار البيضاء أكد، صباح اليوم الأربعاء، "خلو جسد مريضة بمدينة السراغنة من فيروس"covid19"".

وحلت هذه المريضة، التي تبلغ من العمر 93 سنة، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، بمدينة قلعة السراغنة قادمة من إيطاليا؛ وبعد إخضاعها وستة أشخاص من عائلتها للتحاليل المخبرية منتصف الأسبوع الماضي، تبين أنهم غير مصابين بالفيروس.

ولأن حالة المسنة تدهورت وارتفعت درجة حرارتها، فقد تم نقلها إلى مستعجلات مستشفى السلامة، قبل أن تستقبل بجناح خصص لهذه الحالات بمستشفى بمدينة قلعة السراغنة.