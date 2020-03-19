حملة تحسيسية بالأمازيغية ضد فيروس "كورونا"

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت حملة تحسيس سكان جماعة زرقطن بإقليم الحوز بضرورة المكوث في منازلهم، معتمدة الأمازيغية في التواصل مع المستهدفين.

الحملة التي قامت بها السلطة المحلية، بتنسيق مع الجماعة الترابية والمجتمع المدني، اعتمدت على السيارات لتغطية الدواوير المتناثرة على مسافة 422 كيلومترا مربعا بجبال الأطلس الكبير، لتوعية أهل المنطقة بالتزام البيت.

وشملت هذه الحملة الطريق الوطنية رقم 9 التي تربط بين مدينة مراكش وورزازت، وتعتبر محجا لحافلات وسيارات النقل السياحي التي تقل السائح الأجنبي، وتتخذ من جماعة زرقطن محطة استراحة، للحد من تفشي وباء "covid19".

تجدر الإشارة إلى أن التدابير الحكومية مفتوحة على كل الوسائل الممكنة للحد من خطورة هذا الوباء، في ظل الاستهزاء وعدم الاكتراث بالتوجيهات، وما تشكله التجمعات من فضاء خصب لانتشار الفيروس.