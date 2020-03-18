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كُتّاب وآراء
مركز صحي: هذه حقيقة إغلاق أبواب "اليوسفية 1"
نفى المركز الصحي بحي "اليوسفية 1" أن يكون قد أغلق أبوابه في وجه المرضى وعموم المواطنين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتشديد إجراءات دخول الزوار في إطار التدابير الصحية للوقاية من فيروس "كورونا".
وأوضحت مسؤولة بالمركز الصحي أنه "يتم إدخال المرضى مقسمين إلى مجموعات كل منها مكونة من 4 أشخاص، وبعد الانتهاء من فحص مجموعة يتم إدخال أخرى"، مشيرة إلى أن "جميع الأطر الصحية كانت تتواجد بالمركز وتقوم بواجبها على أكمل وجه".
وأضافت المسؤولة، في اتصال بهسبريس، أن "إقفال الباب الحديدي للمركز لا يعني توقف الخدمات الطبية"، مردفة بأن "قرار الإغلاق يتعلق بغرفة واحدة بعد الاشتباه في وجود شخص حامل لفيروس كورونا الإثنين الماضي".
ونفت الأطر الطبية بالمركز الصحي اليوسفية 1 الإدلاء بأي تصريح بشأن تحميل المسؤولية إلى وزارة الصحة بخصوص ضرورة تعقيم المركز قبل استئناف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وكان مواطنون بمركز اليوسفية أكدوا في تصريحات متطابقة لهسبريس أنهم تفاجؤوا صباح اليوم الأربعاء بإغلاق المركز، وقاموا بالاتصال بالسلطات المحلية قصد التدخل.
وأضاف عدد من مرتادي المركز، في تصريحاتهم، أن المستوصف العمومي رفض استقبالهم، وزادوا أن طبيبة بالمركز الطبي ذاته "أخبرتهم بأن المستوصف غير معقم بسبب الاشتباه في إصابة شخص بكورونا".