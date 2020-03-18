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شوارع تنغير فارغة بعد التحسيس بمخاطر "كورونا"

شوارع تنغير فارغة بعد التحسيس بمخاطر "كورونا"
محمد ايت حساين من تنغير
الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:42

بعد حملات التعقيم والتحسيس والتوعية التي جابت أهم الشوارع والأزقة والساحات العمومية بمدينة تنغير، أمس الثلاثاء، للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، همدت الحركة في مجمل الشوارع الرئيسية صباح اليوم الأربعاء، كما فرغت الأماكن التي كانت تعج بالناس، خصوصا بعض الساحات العمومية.

وكانت السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطنية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أطلقت مساء أمس حملة تعقيم للمدينة وشوارعها وأزقتها والهواء، من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا الخطير؛ كما أطلقت نداء بالعربية الفصحى والدارجة والأمازيغية، يطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ودفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الحملات التحسيسية والتوعوية والقرارات العديدة التي اتخذتها السلطات الإقليمية على مستوى إقليم تنغير، (دفع) السكان إلى البقاء في منازلهم، من أجل حماية أنفسهم من العدوى. كما خلخل الخوف من الفيروس سلوكيات اعتادها المواطنون، كالسلام بالوجه أو بالأيدي.

ولاحظت جريدة هسبريس الإلكترونية، خلال الجولة التي قامت بها هذا الصباح في مختلف أنحاء المدينة، أن جل الشوارع والأزقة فرغت من المارة، باستثناء بعض المواطنين الذين يخرجون للتبضع، أو السفر عبر وسائل النقل العمومية. كما أن جميع المحلات مغلقة، باستثناء محلات الخضر والفواكه، ومحلات المواد الغذائية، ما يوضح أن الساكنة بدأت تأخذ بمحمل الجد نداءات السلطات للبقاء في البيوت.

وتعرف هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المحلية بمدينة تنغير إشراك المجتمع المدني في توعية الساكنة بأهمية الالتزام الحرفي بالتوجيهات الرسمية لتفادي الإصابة بالعدوى، وتحسيسها بضرورة المكوث في المنازل.

ولتحقيق غايات هذه الحملة التي يشرف عليها بشكل مباشر العامل حسن الزيتوني، لتنزيل الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، اعتمدت السلطة الإقليمية على لجان محلية تضم المصالح المعنية للقيام بجولات في الأحياء والأسواق والساحات العمومية، لتوعية المواطنين.

وعلاقة بالموضوع ذاته، وبعد إعلان مؤسسة "تامسينت" الفندقية وضع خدماتها رهن إشارة الدولة وفتح أبوابها للأطقم الطبية والأجهزة الأمنية للإيواء وتوفير المأكل والمشرب، للمساهمة في مواجهة انتشار هذا الفيروس القاتل، أعلنت مؤسستان فندقيتان بإقليم تنغير؛ وهما فندق "بوكافر"، وفندق "شالوكا"، اليوم الأربعاء، وضع خدماتهما رهم إشارة الدولة ورهن إشارة الأطقم الطبية ومختلف الأجهزة الأمنية.

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