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كُتّاب وآراء
"كورونا" يرفع أسعار الخضر في أسواق البيضاء
سجلت أسعار البصل الأحمر والأبيض، ارتفاعا قياسيا في أسواق مدينة الدار البيضاء، وتراوحت ما بين 15 و18 درهما للكيلوغرام، في الوقت الذي استقرت فيه أثمنة البصل "الأخضر" في مستوى ثمانية دراهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 200 في المائة مقارنة مع أسعار الجملة.
وتراوحت أسعار البطاطس والطماطم ما بين ثمانية وتسعة دراهم، في معظم الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، بعدما كانت أثمنتها لا تتجاوز خمسة دراهم بداية الأسبوع الماضي.
وقال جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، إن ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة (التقسيط)، لا يعني أن أسعار الجملة شهدت أي ارتفاع كبير.
وربط مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، هذه الزيادات في أسعار الخضر بمدينة الدار البيضاء، بالمضاربات التي تشهدها أسواق المدينة من طرف الوسطاء، إلى جانب التهافت الكبير على المنتجات الفلاحية الاستهلاكية من طرف المواطنين بسبب مخاوفهم من "كورونا".
وأوضح المتحدث في تصريحه لهسبريس: "المضاربون وبعض تجار التقسيط استغلوا إقبال المواطنين على اقتناء كميات كبيرة من الخضر وعمدوا إلى رفع أسعارها بشكل كبير، في الوقت الذي استقرت أسعار الجملة في مستويات مناسبة بشكل كبير".
وأضاف المسؤول نفسه: "سعر البصل الأحمر والأبيض الجاف بالجملة لم يتجاوز ستة دراهم، فيما بلغ سعر الطماطم بالجملة درهمين ونصف، ودرهمين للبطاطس والجزر، وأربعة دراهم للفاصولياء".
وأكد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، أن الخضر والفواكه تتوفر بشكل يفوق الطلب، وهو ما يستدعي من المواطنين عدم اللجوء إلى التخزين تفاديا للتبذير، خاصة وأن سوق الجملة سيواصل تموين كافة الأسواق بحاجياتها من هذه المنتجات كيفما كانت الظروف.