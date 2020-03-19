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الرئيسية | جهات | "كورونا" يرفع أسعار الخضر في أسواق البيضاء

"كورونا" يرفع أسعار الخضر في أسواق البيضاء

"كورونا" يرفع أسعار الخضر في أسواق البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الخميس 19 مارس 2020 - 01:28

سجلت أسعار البصل الأحمر والأبيض، ارتفاعا قياسيا في أسواق مدينة الدار البيضاء، وتراوحت ما بين 15 و18 درهما للكيلوغرام، في الوقت الذي استقرت فيه أثمنة البصل "الأخضر" في مستوى ثمانية دراهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 200 في المائة مقارنة مع أسعار الجملة.

وتراوحت أسعار البطاطس والطماطم ما بين ثمانية وتسعة دراهم، في معظم الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، بعدما كانت أثمنتها لا تتجاوز خمسة دراهم بداية الأسبوع الماضي.

وقال جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، إن ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة (التقسيط)، لا يعني أن أسعار الجملة شهدت أي ارتفاع كبير.

وربط مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، هذه الزيادات في أسعار الخضر بمدينة الدار البيضاء، بالمضاربات التي تشهدها أسواق المدينة من طرف الوسطاء، إلى جانب التهافت الكبير على المنتجات الفلاحية الاستهلاكية من طرف المواطنين بسبب مخاوفهم من "كورونا".

وأوضح المتحدث في تصريحه لهسبريس: "المضاربون وبعض تجار التقسيط استغلوا إقبال المواطنين على اقتناء كميات كبيرة من الخضر وعمدوا إلى رفع أسعارها بشكل كبير، في الوقت الذي استقرت أسعار الجملة في مستويات مناسبة بشكل كبير".

وأضاف المسؤول نفسه: "سعر البصل الأحمر والأبيض الجاف بالجملة لم يتجاوز ستة دراهم، فيما بلغ سعر الطماطم بالجملة درهمين ونصف، ودرهمين للبطاطس والجزر، وأربعة دراهم للفاصولياء".

وأكد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، أن الخضر والفواكه تتوفر بشكل يفوق الطلب، وهو ما يستدعي من المواطنين عدم اللجوء إلى التخزين تفاديا للتبذير، خاصة وأن سوق الجملة سيواصل تموين كافة الأسواق بحاجياتها من هذه المنتجات كيفما كانت الظروف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي غيور الخميس 19 مارس 2020 - 01:44
المغاربةهم الذين يرفعون اسعار الخضر وليس كورونا.مابين مواطن متلهف على كل شيء وبائع جشع يريد الاغتناء سريعا.اشتروا الضروريات وستكون الخضر رخيصة.
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2 - Zakaria Venezia.it الخميس 19 مارس 2020 - 01:44
وبأي سبب ثم رفع الأسعار????!!!!!
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3 - هااام جدا الخميس 19 مارس 2020 - 01:48
الخضر يجب منعها من التوجع لموريطانيا وخارج الوطن وبعدها تستقر الاسعار
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4 - هشام لعسل الخميس 19 مارس 2020 - 01:49
الرجو من الناس المتضررين في هده الزيادات تبليغ السلطات المختصة من أجل الحد من هدا
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5 - المراسل الخميس 19 مارس 2020 - 01:58
مدينة فاس البصل 10 دراهم بطاطس 5 دراهم طماطم 7 دراهم فلفلة 8 دراهم والله هاذ الناس ما كتحشم اللخ يخد فيهم الحق
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6 - ارتفاع الأسعار في زمن الكورونا الخميس 19 مارس 2020 - 01:58
و أين هي تدابير الدولة ؟و أين لجان مراقبة الأسعار ؟و أين الرقم 5757 للتبليغ عن ارتفاع الأسعار
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