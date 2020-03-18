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كُتّاب وآراء
مساهمات من مراكش في صندوق "فيروس كورونا"
قرر رئيس مجلس جهة مراكش أسفي وأعضاء المكتب المسير، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، التنازل عن تعويض شهر لفائدة صندوق وباء "كوفيد 19"، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه قبل أيام، باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وجاء هذا القرار بمبادرة من رئيس المجلس، وبتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين لمكافحة هذا الوباء وآثاره.
وبادر المديرون العامون للمصالح بالجهات إلى المساهمة براتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا".
وقال محمد العربي بلقايد، رئيس جماعة مراكش، لهسبريس: "تبرع الرئيس ونواب العدالة والتنمية بأجرة شهر"، مضيفا: "توصلت من كاتب المجلس برسالة يتبرع فيها بتعويضه لصالح الصندوق".
وأعلن مجلس جماعة السويهلة، بعد اجتماع طارئ، "تبرع الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم بتعويضاتهم". كما "يتم التفكير في المساهمة بميزانية التجهيز".
وقدمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة الويدان بإقليم مراكش، هبة مالية قدرها 30.000 درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا"، تضامنا مع الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الوباء.