24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
- "كورونا" يشل حركة السيارات والراجلين بالبيضاء
- "البرّاح" يوصي سكان إقليم الحوز بملازمة البيوت
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
صندوق مواجهة "كورونا" يضخ 100 مليار في حساب وزارة الصحة (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (447)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (201)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (195)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (190)
- الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إغلاق الكركرات لا يشمل شاحنات السلع والخضر
قال مصدر مأذون إن السلطات المغربية قررت، مساء اليوم الأربعاء، فتح "معبر الكركرات" الحدودي حصرا في وجه التجار ووسائل النقل الخاصة بنقل السلع والخضروات.
وأضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "معبر الكركرات يُعد ركيزة اقتصادية مهمة بين المملكة وشقيقتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، مشيرا الى أن "الشاحنات ذات الترقيم المغربي والموريتاني فقط يمكنها الدخول أو الخروج عبر المعبر الحدودي".
وأكد المتحدث أن "قرار الإغلاق الذي جاء على خلفية ارتفاع عدد المواطنين الوافدين من الدول الأوروبية يشمل جميع الأشخاص من شتى الجنسيات".
وختم المصدر ذاته حديثه بالقول إن "السلطات ستفرض إجراءات طبية متشددة على سائقي الشاحنات عند ولوجهم المعبر، تدخل في إطار المخطط الجهوي لليقظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
جدير بالذكر أن السلطات المغربية قد شرعت فعليا في تنفيذ هذا الإجراء تخوفا من تسلل حالة أو حالات إصابة بفيروس "كوفيد 19" إلى الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن معبر الكركرات يعرف توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لا يهمني كل هدا فانا عندما اريد التامل ادهب للمقبرة لازور جدي و اقول في نفسي
هؤلاء الموتى لن تعرف من كان غنيا او فقيرا و في يوم ما ساكون بينهم
ام ان مالكي الشاحنات من الجهتين نافدين و وجب ارضاؤهم فهل بيع الخضروات تعتبرونه اقتصاد و اغلبية المغاربةلا يعرفون بان موريطانيا تاتينا منها سلعة الشينوا التي تتسبب في الحراءق مثل الشواحن و مسخنات الحمام
نعطيهم الخضروات و يعطوننا تجهيزات الموت التي تدخل مهربة لميناء نواديبو فمن الرابح ادن