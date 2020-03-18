إغلاق الكركرات لا يشمل شاحنات السلع والخضر

هسبريس من الداخلة

قال مصدر مأذون إن السلطات المغربية قررت، مساء اليوم الأربعاء، فتح "معبر الكركرات" الحدودي حصرا في وجه التجار ووسائل النقل الخاصة بنقل السلع والخضروات.

وأضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "معبر الكركرات يُعد ركيزة اقتصادية مهمة بين المملكة وشقيقتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، مشيرا الى أن "الشاحنات ذات الترقيم المغربي والموريتاني فقط يمكنها الدخول أو الخروج عبر المعبر الحدودي".

وأكد المتحدث أن "قرار الإغلاق الذي جاء على خلفية ارتفاع عدد المواطنين الوافدين من الدول الأوروبية يشمل جميع الأشخاص من شتى الجنسيات".

وختم المصدر ذاته حديثه بالقول إن "السلطات ستفرض إجراءات طبية متشددة على سائقي الشاحنات عند ولوجهم المعبر، تدخل في إطار المخطط الجهوي لليقظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

جدير بالذكر أن السلطات المغربية قد شرعت فعليا في تنفيذ هذا الإجراء تخوفا من تسلل حالة أو حالات إصابة بفيروس "كوفيد 19" إلى الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن معبر الكركرات يعرف توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.