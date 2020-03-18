24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا" (5.00)

  2. "وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)

  3. علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا (5.00)

  4. حملة جديدة تنادي بحظر التجول للحدّ من "كورونا" (5.00)

  5. صندوق مواجهة "كورونا" يضخ 100 مليار في حساب وزارة الصحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إغلاق الكركرات لا يشمل شاحنات السلع والخضر

إغلاق الكركرات لا يشمل شاحنات السلع والخضر

إغلاق الكركرات لا يشمل شاحنات السلع والخضر
هسبريس من الداخلة
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:05

قال مصدر مأذون إن السلطات المغربية قررت، مساء اليوم الأربعاء، فتح "معبر الكركرات" الحدودي حصرا في وجه التجار ووسائل النقل الخاصة بنقل السلع والخضروات.

وأضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "معبر الكركرات يُعد ركيزة اقتصادية مهمة بين المملكة وشقيقتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، مشيرا الى أن "الشاحنات ذات الترقيم المغربي والموريتاني فقط يمكنها الدخول أو الخروج عبر المعبر الحدودي".

وأكد المتحدث أن "قرار الإغلاق الذي جاء على خلفية ارتفاع عدد المواطنين الوافدين من الدول الأوروبية يشمل جميع الأشخاص من شتى الجنسيات".

وختم المصدر ذاته حديثه بالقول إن "السلطات ستفرض إجراءات طبية متشددة على سائقي الشاحنات عند ولوجهم المعبر، تدخل في إطار المخطط الجهوي لليقظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

جدير بالذكر أن السلطات المغربية قد شرعت فعليا في تنفيذ هذا الإجراء تخوفا من تسلل حالة أو حالات إصابة بفيروس "كوفيد 19" إلى الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن معبر الكركرات يعرف توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - بوعزة الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:14
سبحان الله اصبحت جميع جوازات السفر في العالم متساوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - حسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:21
المرجوا اغلاق الحدود نهائيا. بفعلكم هذا اصبح تمن الخضروات جد مرتفع.ياك موريتانيا كتعترف بالبوليزاريو واضعف الايمان سد داك الباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
3 - سمير الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:27
الله هم حفظ المسلمين اجمعين.الاستغفار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - سمير الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:29
ومع دالك يعترفون بي الكيان الوهمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - ولد حميدو الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:30
عليها ولد الغزواني تيتبورد فهدا ليس اغلاق الحدود البرية فربما سيتم ادخال اشخاص بطريقة ام باخرى ربما وسط الصناديق
لا يهمني كل هدا فانا عندما اريد التامل ادهب للمقبرة لازور جدي و اقول في نفسي
هؤلاء الموتى لن تعرف من كان غنيا او فقيرا و في يوم ما ساكون بينهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - حريص الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:37
مغاربة أوربا فطنوا إلى هدا الأمر وأصبحوا يقومون باسفار ماراتونية من اوربا في اتجاه موريتانيا ثم الى الكركرات برا وهاهوما فالمغرب.ارحمونا رجاءا إن كانت لديكم قلوب رحيمة فالدول التي تعيشون بها قادرة على علاجكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - الصحراء المغربية الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:42
شادو علينا هاذيك الحدود, الفواكه والخضروات محتاجينها حنايا قبل غيرنا وبنيو ميناء كبير بمدينة الكويرة من أجل المبادلات التجارية مع الدول الشقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - مراقب الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:51
اغلاق اغلاق ما فهاش جوج
ام ان مالكي الشاحنات من الجهتين نافدين و وجب ارضاؤهم فهل بيع الخضروات تعتبرونه اقتصاد و اغلبية المغاربةلا يعرفون بان موريطانيا تاتينا منها سلعة الشينوا التي تتسبب في الحراءق مثل الشواحن و مسخنات الحمام
نعطيهم الخضروات و يعطوننا تجهيزات الموت التي تدخل مهربة لميناء نواديبو فمن الرابح ادن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.