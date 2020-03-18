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حملة ضد فيروس "كورونا" تُعقّم مدينة "أحدكورت"

حملة ضد فيروس "كورونا" تُعقّم مدينة "أحدكورت"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:55

في إطار الحملة التي أطلقتها جماعة أحدكورت لمواجهة تفشي "فيروس كورونا" المستجد بمدينة أحدكورت، قامت مصالح الجماعة، تحت إشراف السلطة المحلية والدرك الملكي، بتنظيم حملة تطهير وتعقيم، همت الفضاءات العامة وأماكن الخدمات ومقرات الإدارات العمومية المحلية، بعد أن خصصت عملية تعقيم شاملة لسيارات الأجرة الكبيرة.

وأوضح القائمون وراء العملية أنه في السياق المذكور، قامت مصالح الجماعة، مساء الأربعاء، بحملة واسعة النطاق لتطهير وتعقيم شوارع وأزقة أحياء المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن حملات التعقيم والتطهير ستستمر، من أجل استهداف سيارات الأجرة الكبيرة وأماكن الخدمات والفضاءات العامة ومقرات الإدارات العمومية وشوارع وأزقة المدينة، بغية مواجهة هذه الجائحة والتصدي لها، بما يحقق شروط الحفاظ على صحة وسلامة وطمأنينة المواطنين.

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