مجلس إقليم الدريوش يتبرع لصندوق صدّ كورونا

هسبريس من الرباط

أعلن مجلس إقليم الدريوش أنه في ظل الوضعية الراهنة التي يشهدها العالم جراء تفشي وباء فيروس "كورونا"، وفي إطار مساعدته للجماعات الترابية لمكافحة هذا الوباء، قام باقتناء مواد التعقيم والتطهير ومعدات السلامة للأعوان بهدف تعقيم وتطهير الأماكن العمومية ووضع آلة الرش المتوفرة لديه رهن إشارتها.

وأهاب المجلس، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، بالمواطنات والمواطنين التقيد بجميع الإجراءات الموصى بها من طرف السلطات المختصة، معلنا عن انخراط كافة المكونات الإدارية والتقنية التابعة لمجلس إقليم الدريوش فيها.

وتكريسا لقيم التضامن والتكافل، وامتنانا للمبادرة الملكية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" كوفيد 19، قرر رئيس مجلس إقليم الدريوش وأعضاء المكتب المسير ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ونوابهم التنازل عن تعويض شهر مارس 2020 لفائدة هذا الصندوق، مؤكدين انخراطهم الصادق في كل المبادرات الوطنية التي يقودها الملك وتجندهم الدائم وراءه لتجاوز هذه الأزمة.