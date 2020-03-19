الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيقوم، ابتداء من اليوم الخميس، بتعديل برنامج سير القطارات، بكل أنواعها، من أجل ملاءمتها مع الانخفاض الناتج عن الحد في حركة تنقلات المواطنين، الذي دعت إليه السلطات المختصة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

بلاغ لممكتب كشف أن المؤسسة ستؤمن هذه الرحلات، مع تسخير كل الإمكانات الضرورية المتعلقة بالحرص الشديد والاحترام التام للتدابير الوقائية المنصوص عليها بالنسبة للنظافة الصحية سواء بالمحطات أو على متن القطارات، بما في ذلك مستوى ملئها لكي لا يتعدى النسب الملزمة لظروف السلامة التي تمليها الظرفية الحالية من أجل تعزيز حماية صحة المسافرين والمتعاونين.

وأضاف المكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال البلاغ نفسه، أنه للاطلاع على هذه البرمجة الظرفية للقطارات يمكن للزبناء الاستعلام باستمرار عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية؛ من مركز العلاقات مع الزبناء أو البوابة الإلكترونية أو التطبيق الهاتفي.