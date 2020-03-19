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الرئيسية | جهات | زخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة

زخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة

زخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 13:15

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، اليوم الخميس، بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم أزيلال وبني ملال وبولمان والراشيدية وفكيك وخنيفرة وميدلت وتازة.

وأوضحت المديرية أن زخات معتدلة ستهم، خلال الفترة نفسها، الحوز والحسيمة وشفشاون جرسيف والدرويش والحاجب وإفران وخريبكة، وستكون مصحوبة محليا بالرياح أو البرد.

كما يرتقب تساقط ثلوج من 10 الى 40 سنتيمتر بأزيلال والحوز وبني ملال وتنغير؛ من منتصف نهار اليوم الخميس إلى منتصف يوم غد الجمعة.

كما سيتم تسجيل هبوب رياح قوية، سرعتها بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، من منتصف نهار اليوم الخميس الى السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بالفحص أنجرة والمضيق والفنيدق وطنجة وأصيلة وتطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عبده الخميس 19 مارس 2020 - 13:21
اللهم صيبا نافعا، رحمتك يا رب في ظل الكرونا.
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30
2 - ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 13:25
الحمد لله.

ربي كبير
الله يعافينا
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30
3 - GALA الخميس 19 مارس 2020 - 13:27
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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33
4 - hajji الخميس 19 مارس 2020 - 13:31
يا منتظرنا سقوط المطر. و الآن يارب نحن محجوبون عن التنعم بهذا الخير.
اللهم اغفر ذنوبنا و تجاوز عنا يا رحيم.
اطفالنا يرجون رحمتك و عفوك و يتشدقون للحرية. يا الله
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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33
5 - مصطفى لعيون سيدي ملوك الخميس 19 مارس 2020 - 13:33
اللهم إسقي عبادك وبهيمتك وأنشر رحمتك وأحي بلدك الميت
ياربي تنزل الشتاء وترفع هاد البلاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام
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24
6 - رضوان الخميس 19 مارس 2020 - 13:36
لطفك يارب العالمين ....ربي قد مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ...اعفو عنا واغفر لنا وانت على كل شيء قدير
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22
7 - مواطنة حرة الخميس 19 مارس 2020 - 13:38
ياااااا رب تكون امطار خير.آمل ان تعم جميع ارجاء المملكة را صاافي دبلنا.
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5
8 - رضى الخميس 19 مارس 2020 - 13:42
رغم أن برودة الطقس و رطوبة تساعد على بقاء فيروس كورونا حياً خارج الجسم لمدة أطول، مما يرفع درجة العدوى. إلا أن إلتزام البيت و إتباع الإحتياطات الازمة تحد بشكل كبير من إنتشار الفيروس، خير دليل هو ما وقع في الصين. لذالك أطلب من الله شهر كامل من الأمطار بدون توقف، ترغم المواطنين على إلتزام البيت و تكفينا شر الجفاف ... قولوا آمين
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3
9 - مسلم حر الخميس 19 مارس 2020 - 13:44
إختلاط فرحة ألامطار بعد غياب طويل و الجائحة التي عمت بنا .إن في ذالك لعبرة ... رحمة الله الحكيم المدبر ...
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1
10 - موسى الخميس 19 مارس 2020 - 13:48
رحمتك ياالله اللهم الطف بنا و اعفو عنا...
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2
11 - يونس الخميس 19 مارس 2020 - 13:51
أتمنى أن تكون أمطار قوية هذه الأيام حتى يدخل الناس من الشوارع و يعمرو بيوتهم.
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1
12 - بوحي رزوق الخميس 19 مارس 2020 - 13:56
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)
ان شاء الله الفرج. " ان بعد عسر يسر ا "
صدق الله العظيم
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