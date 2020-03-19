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كُتّاب وآراء
زخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، اليوم الخميس، بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم أزيلال وبني ملال وبولمان والراشيدية وفكيك وخنيفرة وميدلت وتازة.
وأوضحت المديرية أن زخات معتدلة ستهم، خلال الفترة نفسها، الحوز والحسيمة وشفشاون جرسيف والدرويش والحاجب وإفران وخريبكة، وستكون مصحوبة محليا بالرياح أو البرد.
كما يرتقب تساقط ثلوج من 10 الى 40 سنتيمتر بأزيلال والحوز وبني ملال وتنغير؛ من منتصف نهار اليوم الخميس إلى منتصف يوم غد الجمعة.
كما سيتم تسجيل هبوب رياح قوية، سرعتها بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، من منتصف نهار اليوم الخميس الى السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بالفحص أنجرة والمضيق والفنيدق وطنجة وأصيلة وتطوان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اللهم اغفر ذنوبنا و تجاوز عنا يا رحيم.
اطفالنا يرجون رحمتك و عفوك و يتشدقون للحرية. يا الله
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
ياربي تنزل الشتاء وترفع هاد البلاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام
ان شاء الله الفرج. " ان بعد عسر يسر ا "
صدق الله العظيم