زخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة

هسبريس من الرباط

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، اليوم الخميس، بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم أزيلال وبني ملال وبولمان والراشيدية وفكيك وخنيفرة وميدلت وتازة.

وأوضحت المديرية أن زخات معتدلة ستهم، خلال الفترة نفسها، الحوز والحسيمة وشفشاون جرسيف والدرويش والحاجب وإفران وخريبكة، وستكون مصحوبة محليا بالرياح أو البرد.

كما يرتقب تساقط ثلوج من 10 الى 40 سنتيمتر بأزيلال والحوز وبني ملال وتنغير؛ من منتصف نهار اليوم الخميس إلى منتصف يوم غد الجمعة.

كما سيتم تسجيل هبوب رياح قوية، سرعتها بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، من منتصف نهار اليوم الخميس الى السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بالفحص أنجرة والمضيق والفنيدق وطنجة وأصيلة وتطوان.