رصد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سبتة

جمال سماحي من تطوان

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة سبتة السليبة، إلى حدود اليوم الخميس، إلى خمسة أشخاص، بعد تسجيل أربع حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة والمؤسسة الوطنية للإدارة الصحية، فإن تحاليل مخبرية أخضع لها عدد من المشتبه في إصابتهم بفيروس "كوفيد 19"، كانوا تحت الملاحظة الطبية، والتي أجريت بالمركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة، "جاءت إيجابية بالنسبة لأربع حالات".

وأوضحت مصادر محلية متطابقة أن "الإصابات الأربع الجديدة المسجلة بسبتة قد تم عزلها داخل منازلها؛ لأن حالتها خفيفة، ولا تستدعي نقلها إلى المستشفى"، مضيفة أنه "تم وضع المقربين منهم في عزلة صحية بمنازلهم كذلك، مع توصيات باتباع إرشادات السلطات الصحية، إلى حين ثبوت عدم إصابتهم بفيروس "كورونا"".

وكان الثغر المحتل قد سجل، خلال السبت المنصرم، أولى حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، بعد رصد طالب سبتي بأعراض الفيروس، أثناء رحلة عودته إلى مدينة سبتة قادما من العاصمة مدريد على متن حوامة؛ وهو ما استدعى عزله عن بقية الركاب، وأثبتت التحاليل المخبرية التي أخضع لها إصابته بالفيروس.