وزارة الأوقاف تساهم في صندوق تدبير "كورونا"

هسبريس من الرباط

على غرار عدد من المؤسسات العمومية، قرر مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمسؤولون الجهويون ورؤساء المؤسسات التابعة للوزارة المساهمة في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أعلنت من خلاله أن الكاتب العام للوزارة قرر التبرع براتب شهر؛ فيما تبرع المديرون المركزيون والمندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية ومدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ومدير مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف بنصف راتب شهر.

واعتبر البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جبل عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لمقتضيات الفصل الـ40 من الدستور.