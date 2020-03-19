24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
سلطات المملكة تقرر إغلاق معبر الكركرات الحدودي لتفادي "كورونا" (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (491)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (163)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (154)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الأوقاف تساهم في صندوق تدبير "كورونا"
على غرار عدد من المؤسسات العمومية، قرر مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمسؤولون الجهويون ورؤساء المؤسسات التابعة للوزارة المساهمة في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد".
بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أعلنت من خلاله أن الكاتب العام للوزارة قرر التبرع براتب شهر؛ فيما تبرع المديرون المركزيون والمندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية ومدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ومدير مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف بنصف راتب شهر.
واعتبر البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جبل عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لمقتضيات الفصل الـ40 من الدستور.