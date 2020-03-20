هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة، مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من الشمال والوسط والواجهة المتوسطية والريف والسايس ومرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي، وشرق المملكة.

كما ستتساقط ثلوج محلية فوق جبال الأطلس التي يفوق علوها 2000 متر. وسيكون الطقس غائما جزئيا على العموم بباقي جهات المملكة. وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وستهب من القطاع الغربي الى شمالية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة من القطاع الجنوبي الى غربية وفي بعض الأحيان متقلبة على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 12 و18 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والسهول الشمالية، والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي، وبالأقاليم الجنوبية، وفوق السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 13 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل، وستكون ما بين 21 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي الساحل الأطلسي.