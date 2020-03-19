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كُتّاب وآراء
جماعة الدشيرة تدعم صندوق وباء "كورونا" المستجد
أعلن سيداتي بنمسعود، رئيس جماعة الدشيرة الترابية، تبرع جميع أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي بتعويضاتهم الشهرية لصالح الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كوفيد 19 كورونا المستجد.
وأضاف بنمسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تبرع الرئيس وأعضاء المكتب بتعويضاتهم الشهرية يأتي في إطار مساهمة جماعة الدشيرة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتمكينه من الموارد اللازمة.
وأكد رئيس الجماعة التابعة للنفوذ الترابي لجهة العيون الساقية الحمراء أن "الخطوة الإنسانية لأعضاء المجلس تُعبر عن حسهم الوطني وشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، واستعدادهم اللامشروط للانخراط والمساهمة في محاربة الجائحة التي تهدد الأمن والاستقرار البيئي للمملكة".
وختم بنمسعود حديثه لهسبريس بالقول إن "الخطوة تأتي في إطار العمل بالتوجيهات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "covid 19" كورونا المستجد".