24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  2. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  4. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  5. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جماعة الدشيرة تدعم صندوق وباء "كورونا" المستجد

جماعة الدشيرة تدعم صندوق وباء "كورونا" المستجد

جماعة الدشيرة تدعم صندوق وباء "كورونا" المستجد
هسبريس من العيون
الخميس 19 مارس 2020 - 15:15

أعلن سيداتي بنمسعود، رئيس جماعة الدشيرة الترابية، تبرع جميع أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي بتعويضاتهم الشهرية لصالح الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كوفيد 19 كورونا المستجد.

وأضاف بنمسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تبرع الرئيس وأعضاء المكتب بتعويضاتهم الشهرية يأتي في إطار مساهمة جماعة الدشيرة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتمكينه من الموارد اللازمة.

وأكد رئيس الجماعة التابعة للنفوذ الترابي لجهة العيون الساقية الحمراء أن "الخطوة الإنسانية لأعضاء المجلس تُعبر عن حسهم الوطني وشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، واستعدادهم اللامشروط للانخراط والمساهمة في محاربة الجائحة التي تهدد الأمن والاستقرار البيئي للمملكة".

وختم بنمسعود حديثه لهسبريس بالقول إن "الخطوة تأتي في إطار العمل بالتوجيهات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "covid 19" كورونا المستجد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.