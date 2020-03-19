24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (495)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (176)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (174)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منتخبون بالفقيه بنصالح يتبرعون لصندوق "كورونا"
تنازل كمال المحفوظ، رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، عن التعويض الشهري المخول له طيلة مدة هذه الحملة، وتحويله لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا"؛ كما تنازل نوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم عن التعويض المخول لهم عن شهر مارس وتحويله لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا".
وذكر كمال المحفوظ، من خلال بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن مجلس إقليم الفقيه بن صالح بجميع مكوناته، من منتخبين وموظفين وآلياته ومعاداته، يبقى رهن إشارة جميع المؤسسات والهيئات المختصة لمجابهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
من جانبه، كان رئيس مجلس جماعة أولاد عياد التابعة لعمالة إقليم الفقيه بنصالح سبّاقا على مستوى الجهة إلى الإعلان رفقة نوابه ورؤساء اللجان ونوابهم بالمجلس، وكاتب المجلس ونائبه، عن تقديم مبلغ تعويضاتهم لشهر كمساهمة مالية للصندوق الخاص بتدبير ومواجهة فيروس كورونا-كوفيد 19 الذي تم إحداثه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس .
وجاء في بلاغ المجالس السابقة أن "هذه المبادرات تندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من آثار جائحة كورونا المستجد، ووعيا من كافة المجالس بدقة المرحلة التي تجتازها المملكة، وبأهمية العمل المشترك في إطار الروح الوطنية التي تقتضي طبقا للدستور أن 'الجميع يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد'".