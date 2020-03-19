24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  2. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  4. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  5. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مجلسا وزان و"ونانة" يدعمان صندوق"كوفيد 19"‬

مجلسا وزان و"ونانة" يدعمان صندوق"كوفيد 19"‬

مجلسا وزان و"ونانة" يدعمان صندوق"كوفيد 19"‬
أيوب صدور من تطوان
الخميس 19 مارس 2020 - 13:55

أعلن كل من مجلس إقليم وزان ومجلس جماعة ونانة بالإقليم ذاته انخراطهما في المساهمة لفائدة الصندوق المحدث لمكافحة جائحة "كورونا" المستجد، من خلال التبرع بتعويضات شهر كامل كمرحلة أولى.

وقال رئيس مجلس إقليم وزان، في تصريح لجريدة هسبريس: "بكل عفوية ومسؤولية قرر المجلس الإقليمي أعضاء ورئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ونوابهم التنازل عن تعويض شهر لفائدة صندوق مواجهة Covid19".

من جهته كشف محمد الغماري، رئيس جماعة ونانة بإقليم وزان، تنازله عن تعويضه المالي طيلة الأزمة، إلى جانب تنازل باقي المستشارين والأعضاء عن تعويض شهر واحد لفائدة صندوق محاربة فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.