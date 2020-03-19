مجلسا وزان و"ونانة" يدعمان صندوق"كوفيد 19"‬

أيوب صدور من تطوان

أعلن كل من مجلس إقليم وزان ومجلس جماعة ونانة بالإقليم ذاته انخراطهما في المساهمة لفائدة الصندوق المحدث لمكافحة جائحة "كورونا" المستجد، من خلال التبرع بتعويضات شهر كامل كمرحلة أولى.

وقال رئيس مجلس إقليم وزان، في تصريح لجريدة هسبريس: "بكل عفوية ومسؤولية قرر المجلس الإقليمي أعضاء ورئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ونوابهم التنازل عن تعويض شهر لفائدة صندوق مواجهة Covid19".

من جهته كشف محمد الغماري، رئيس جماعة ونانة بإقليم وزان، تنازله عن تعويضه المالي طيلة الأزمة، إلى جانب تنازل باقي المستشارين والأعضاء عن تعويض شهر واحد لفائدة صندوق محاربة فيروس كورونا.