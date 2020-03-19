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كُتّاب وآراء
"كورونا" يصل إلى 23 حالة مؤكّدة بمليلية المحتلّة
سجّلت مديرية الصحّة بمدينة مليلية المحتلّة، الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العددُ الإجمالي للمصابين إلى 23 حالة مؤكّدة.
وحسب موقع "ألفارو دو مليليا"، فإن أربع حالات تتابع العلاج تحت رعاية طبيّة مركّزة، فيما توجد الحالات الـ19 المتبقيّة في وضع صحي مستقرّ.
وأكد محمد محند، وزير السياسات الاجتماعية في حكومة مليلية، أن "الأيام القليلة المقبلة سيعرف فيها الوباءُ تطوّرا جديدا، لذلك ننصح المواطنين باتّباع إجراءات ملازمة المنازل وسبل الوقاية من انتشار الفيروس".