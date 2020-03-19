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كُتّاب وآراء
أعضاء مجلسيْ ورزازات يساهمون في "صندوق كورونا"
قرر مجلس جماعة ورزازات التبرع بتعويضات مخصصة لجميع أعضائه كمساهمة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال بلاغ لجماعة ورزازات إن خطوة تبرع جميع أعضاء المجلس بتعويضات شهر لفائدة الصندوق المحدث بأمر من الملك محمد السادس تأتي "تفعيلا لروح المسؤولية الوطنية، وانسجاما مع التعبئة الشاملة لكافة الشعب المغربي في مواجهة الجائحة العالمية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا".
كما أعلن المجلس الإقليمي لورزازات أيضا مساهمة جميع أعضائه بتعويضات شهر واحد ووضعها في الصندوق الخاص بالعملية المذكورة؛ وذلك في إطار التعبئة الوطنية للتصدي لوباء كورونا المستجد والحد من تداعياته وانتشاره، وفق ما جاء في بلاغ له.