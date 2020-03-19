24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  2. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  4. "هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد (5.00)

  5. الحكومة تقر 2000 درهم لفاقدي الشغل عبر الضمان الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أعضاء مجلسيْ ورزازات يساهمون في "صندوق كورونا"

أعضاء مجلسيْ ورزازات يساهمون في "صندوق كورونا"

أعضاء مجلسيْ ورزازات يساهمون في "صندوق كورونا"
هسبريس من ورزازات
الخميس 19 مارس 2020 - 12:20

قرر مجلس جماعة ورزازات التبرع بتعويضات مخصصة لجميع أعضائه كمساهمة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بلاغ لجماعة ورزازات إن خطوة تبرع جميع أعضاء المجلس بتعويضات شهر لفائدة الصندوق المحدث بأمر من الملك محمد السادس تأتي "تفعيلا لروح المسؤولية الوطنية، وانسجاما مع التعبئة الشاملة لكافة الشعب المغربي في مواجهة الجائحة العالمية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا".

كما أعلن المجلس الإقليمي لورزازات أيضا مساهمة جميع أعضائه بتعويضات شهر واحد ووضعها في الصندوق الخاص بالعملية المذكورة؛ وذلك في إطار التعبئة الوطنية للتصدي لوباء كورونا المستجد والحد من تداعياته وانتشاره، وفق ما جاء في بلاغ له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.