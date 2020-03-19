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كُتّاب وآراء
مساهمات عمومية وخاصة في صندوق "فيروس كورونا"
قرر المجلس الجماعي لأنكال بإقليم الحوز، المساهمة بالتعويضات المخصصة لأعضاء ورؤساء اللجان ونوابهم برسم شهر مارس الجاري لفائدة صندوق وباء "COVID19"، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه قبل أيام، باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وبادرت مؤسستان للتعليم الخاص بمراكش إلى المساهمة في هذا الصندوق، إذ خصصت مؤسسة العراقي لهذا الغرض مبلغا قدره 500 ألف درهم، وساهمت مجموعة مدارس العمراني بـ300 ألف درهم.
الجامعة الملكية المغربية للكراطي ساهمت هي الأخرى بمبلغ 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم)، لفائدة الصندوق الخاص لتدبير فيروس "COVID19"، تعبيرا عن تضامنها مع الجهود الرامية إلى مواجهة هذا الوباء والتخفيف من آثاره.
وبمناسبة هذا الظرف الاستثنائي، منحت مؤسسة فندقية بمقاطعة جليز موظفيها الخمسين عطلة لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر.