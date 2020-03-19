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كُتّاب وآراء
تساقطات مطرية تفرض حصارا على ساكنة تنغير
فرضت التساقطات المطرية التي سجلتها مدينة تنغير، مساء الخميس، حصارا على ساكنة المدينة. كما فرضت عليها المكوث داخل بيوتها طيلة المساء، الأمر الذي سيساعد السلطات العمومية في مهمتها، الرامية إلى حث الساكنة على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.
التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة، أفرغت الشوارع من المواطنين، ما سيساعد السلطات المحلية والأمنية على فرض حظر التجول على الساكنة في الوقت الراهن، لمواجهة انتشار "فيروس كورونا" المستجد، الذي بلغ عدد المصابين به في المغرب 6 حالة إصابة.
يدير أوعلي، من ساكنة تنغير، أوضح أن هذه التساقطات المطرية جاءت في وقتها، من أجل طرد شبح الأمراض على المواطنين ومساعدة الدولة على تحقيق أهدافها، الرامية إلى فرض الحصار على المواطنين داخل بيوتهم إلى حين عودة الأمور الصحية إلى طبيعتها.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التساقطات المطرية هي الوحيدة التي يمكن أن تضع الساكنة أمام أمر الواقع، وتفرض عليها حصارا داخل البيوت، مردفا: "نسأل الله أن تكون هذه التساقطات فأل خير على المغرب وأن تكون سببا في رفع البلاء والوباء على البلاد"، بتعبيره.
وقامت جريدة هسبريس الإلكترونية بجولة داخل المدينة وبعض أحيائها وشوارعها، لتعاين غياب المواطنين بالخارج باستثناء أفراد.