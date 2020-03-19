24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2913:4017:0219:4320:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)

  2. رصد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سبتة (5.00)

  3. الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)

  4. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  5. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تساقطات مطرية تفرض حصارا على ساكنة تنغير

تساقطات مطرية تفرض حصارا على ساكنة تنغير

تساقطات مطرية تفرض حصارا على ساكنة تنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الخميس 19 مارس 2020 - 17:20

فرضت التساقطات المطرية التي سجلتها مدينة تنغير، مساء الخميس، حصارا على ساكنة المدينة. كما فرضت عليها المكوث داخل بيوتها طيلة المساء، الأمر الذي سيساعد السلطات العمومية في مهمتها، الرامية إلى حث الساكنة على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة، أفرغت الشوارع من المواطنين، ما سيساعد السلطات المحلية والأمنية على فرض حظر التجول على الساكنة في الوقت الراهن، لمواجهة انتشار "فيروس كورونا" المستجد، الذي بلغ عدد المصابين به في المغرب 6 حالة إصابة.

يدير أوعلي، من ساكنة تنغير، أوضح أن هذه التساقطات المطرية جاءت في وقتها، من أجل طرد شبح الأمراض على المواطنين ومساعدة الدولة على تحقيق أهدافها، الرامية إلى فرض الحصار على المواطنين داخل بيوتهم إلى حين عودة الأمور الصحية إلى طبيعتها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن التساقطات المطرية هي الوحيدة التي يمكن أن تضع الساكنة أمام أمر الواقع، وتفرض عليها حصارا داخل البيوت، مردفا: "نسأل الله أن تكون هذه التساقطات فأل خير على المغرب وأن تكون سببا في رفع البلاء والوباء على البلاد"، بتعبيره.

وقامت جريدة هسبريس الإلكترونية بجولة داخل المدينة وبعض أحيائها وشوارعها، لتعاين غياب المواطنين بالخارج باستثناء أفراد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.