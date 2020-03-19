مجلس جماعة تزنيت يساهم في صندوق "كورونا"

مصطفى البكار من تزنيت

قرر أعضاء المجلس الجماعي لمدينة تزنيت، المساهمة بتعويضاتهم التمثيلية لمدة شهر لفائدة الصندوق الوطني للتصدي لآثار "جائحة كورونا".

وأكد بلاغ لجماعة تزنيت، توصلت به هسبريس، على التعبئة الشاملة لجميع أجهزة المجلس وموظفيه وأطره وأعوانه، لإنجاح جميع المبادرات والإجراءات المعتمدة وطنيا ومحليا، بتنسيق مع مختلف السلطات للتصدي والحيلولة دون انتشار هذا الوباء الخطير، والتقليص من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة.

كما دعا البلاغ ذاته "المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بالبقاء في المنازل إلا للضرورة القصوى، والعمل على تنفيذ التعليمات الصحية للقضاء على فرص انتقال الفيروس بين الأشخاص".