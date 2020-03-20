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كُتّاب وآراء
حملات تحسّس مواطنين ضد "كورونا" في مراكش
نظمت جماعة أنكال بإقليم الحوز، حملة تعقيم وتطهير مرافق الجماعة وأسطول النقل المدرسي وبعض المرافق العمومة، للحد من تفشي وباء "كورونا" بهذه المنطقة القروية.
وعرفت مقاطعة النخيل التابعة لمدينة مراكش، حملة تحسيس الساكنة حول سبل الوقاية من "فيروس كورونا" المستجد بجميع أحياء هذه المنطقة، التي تعرف تجمعات سكنية هشة، وفنادق فخمة.
فعلى مستوى المحلقة الإدارية النخيل الشمالي، قاد قائدها بتنسيق مع رئيس المنطقة الحضرية النخيل، حملة توعوية بجميع أحياء النخيل، قدمت خلالها للمواطنين تعليمات وقائية حول كيفية انتقال الفيروس وأعراض الإصابة به وسبل الوقاية منه.
وركزت هذه الحملة على أهمية النظافة في تفادي العدوى، باعتبارها السبيل الوحيد للوقاية من فيروس "covid19"، وقدمت خلالها شروحات حول طرق تجنب أعراضه الخطيرة، بضرورة البقاء بالمنازل والخروج عند الحاجة.
وحققت هذه الحملات نتائج مهمة. فمن خلال بعض المؤشرات، يتضح النقص الكبير في التردد على المراكز الصحية.
وانخرطت السلطات المحلية بالمُلحقة الإدارية أزلي والمُلحقة الإدارية معطى الله بمقاطعة المنارة، هي الأخرى في حملات تحسيسية نصحت بها وزارة الصحة والسلطات المعنية، لتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية احترام التدابير الاحترازية، الرامية إلى التصدي لانتشار "فيروس كورونا".