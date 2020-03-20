24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2913:4017:0219:4320:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)

  2. رصد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سبتة (5.00)

  3. الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)

  4. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  5. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملات تحسّس مواطنين ضد "كورونا" في مراكش

حملات تحسّس مواطنين ضد "كورونا" في مراكش

حملات تحسّس مواطنين ضد "كورونا" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 20 مارس 2020 - 06:35

نظمت جماعة أنكال بإقليم الحوز، حملة تعقيم وتطهير مرافق الجماعة وأسطول النقل المدرسي وبعض المرافق العمومة، للحد من تفشي وباء "كورونا" بهذه المنطقة القروية.

وعرفت مقاطعة النخيل التابعة لمدينة مراكش، حملة تحسيس الساكنة حول سبل الوقاية من "فيروس كورونا" المستجد بجميع أحياء هذه المنطقة، التي تعرف تجمعات سكنية هشة، وفنادق فخمة.

فعلى مستوى المحلقة الإدارية النخيل الشمالي، قاد قائدها بتنسيق مع رئيس المنطقة الحضرية النخيل، حملة توعوية بجميع أحياء النخيل، قدمت خلالها للمواطنين تعليمات وقائية حول كيفية انتقال الفيروس وأعراض الإصابة به وسبل الوقاية منه.

وركزت هذه الحملة على أهمية النظافة في تفادي العدوى، باعتبارها السبيل الوحيد للوقاية من فيروس "covid19"، وقدمت خلالها شروحات حول طرق تجنب أعراضه الخطيرة، بضرورة البقاء بالمنازل والخروج عند الحاجة.

وحققت هذه الحملات نتائج مهمة. فمن خلال بعض المؤشرات، يتضح النقص الكبير في التردد على المراكز الصحية.

وانخرطت السلطات المحلية بالمُلحقة الإدارية أزلي والمُلحقة الإدارية معطى الله بمقاطعة المنارة، هي الأخرى في حملات تحسيسية نصحت بها وزارة الصحة والسلطات المعنية، لتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية احترام التدابير الاحترازية، الرامية إلى التصدي لانتشار "فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.