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الرئيسية | جهات | مبادرة توزع الخبز "مجانا" على الفقراء بتزنيت

مبادرة توزع الخبز "مجانا" على الفقراء بتزنيت

مبادرة توزع الخبز "مجانا" على الفقراء بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 20 مارس 2020 - 11:20

أعلنت مخبزة بمدينة تزنيت، انخراطها التضامني مع الوطن والمواطن، عبر إطلاق مبادرة توزيع الخبز على الأسر المعوزة، التي تمر بظروف صعبة بسبب "جائحة كورونا".

وعزت المخبزة، التي تحمل اسم "إيراك"، في بلاغ لها، خطوتها التضامنية هذه، إلى الظروف الاستثنائية التي فرضها مرض "كوفيد 19"، وما رافقها من إجراءات أوقفت مجموعة من القطاعات الاقتصادية، التي أدت إلى تضرر العديد من الفئات الهشة.

وعبرت ساكنة تزنيت عن استحسانها الكبير لهذه الخطوة، خصوصا وأنها جاءت مباشرة بعد نداءات عديدة لنشطاء بالمدينة، ناشدوا فيها جميع الفعاليات قصد التكافل والتعاون وتكثيف المبادرات الاجتماعية، موازاة مع التدابير الوقائية من "فيروس كورونا" المستجد.

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