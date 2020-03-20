24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
- نصائح لتقوية المناعة
- إنكار وجود فيروس كورونا يجرّ صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (245)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (207)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
- إنكار وجود فيروس كورونا يجرّ صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف - (155)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبادرة توزع الخبز "مجانا" على الفقراء بتزنيت
أعلنت مخبزة بمدينة تزنيت، انخراطها التضامني مع الوطن والمواطن، عبر إطلاق مبادرة توزيع الخبز على الأسر المعوزة، التي تمر بظروف صعبة بسبب "جائحة كورونا".
وعزت المخبزة، التي تحمل اسم "إيراك"، في بلاغ لها، خطوتها التضامنية هذه، إلى الظروف الاستثنائية التي فرضها مرض "كوفيد 19"، وما رافقها من إجراءات أوقفت مجموعة من القطاعات الاقتصادية، التي أدت إلى تضرر العديد من الفئات الهشة.
وعبرت ساكنة تزنيت عن استحسانها الكبير لهذه الخطوة، خصوصا وأنها جاءت مباشرة بعد نداءات عديدة لنشطاء بالمدينة، ناشدوا فيها جميع الفعاليات قصد التكافل والتعاون وتكثيف المبادرات الاجتماعية، موازاة مع التدابير الوقائية من "فيروس كورونا" المستجد.