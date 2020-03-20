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الرئيسية | جهات | جمعية تضع ألف سرير رهن إشارة عامل خنيفرة

جمعية تضع ألف سرير رهن إشارة عامل خنيفرة

جمعية تضع ألف سرير رهن إشارة عامل خنيفرة
حميد رزقي من بني ملال
الجمعة 20 مارس 2020 - 10:16

وضعت جمعية تيغزى أطلس للتنمية، كمكون من مكونات المجتمع المدني بمريرت إقليم خنيفرة، رهن إشارة عامل الإقليم كل إمكاناتها المادية والبشرية، انخراطا منها في الجهود المبذولة للحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وبحسب تصريح محمد أيت خويا، رئيس جمعية تيغزى لهسبريس، فإن مكتب الجمعية قرر بالإجماع وبدون شرط، وضع كل إمكانيات هذا الإطار الجمعوي رهن سلطات خنيفرة على امتداد فترة اجتياح هذا الوباء للمملكة.

وقال إن الجمعية وضعت رهن إشارة السلطات أزيد من 1000 سرير، وعدة مطابخ تتسع طاقتها لحوالي 100 شخص، فضلا عن حافلتين من الحجم الكبير تتسع لـ50 راكبا، وحافلة صغيرة (13 راكبا)، وسيارة إسعاف من النوع الجيد، وسيارة خدمة، بالإضافة إلى أعضاء المكتب البالغ عددهم 11 عضوا و78 مستخدما ومستخدمة الذين عبروا عن استعدادهم دون شرط لأي عمل تطوعي.

وزاد آيت خويا "أن هذه المبادرة الجمعوية تعبر عن الحس الوطني لطاقم الجمعية وعن شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، واستعدادهم اللامشروط للانخراط والمساهمة في محاربة الجائحة التي تهدد الأمن والاستقرار البيئي للمملكة".

يذكر أن جمعية تيغزى أطلس للتنمية، تتوفر على مركز لتأهيل المرأة وإدماج الشخص المعاق وعلى مركز دار الطالبة والطالب أم الربيع، ومركز دار الطالبة والطالب تيغزى، وعلى دار للتلميذ والتلميذة بوشيل، ودار التلميذ والتلميذة آيت عثمان، وتعد من أولى الجمعيات النشيطة بالمنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ولد البلاد الجمعة 20 مارس 2020 - 10:24
الدمع في عيوني. لا أجد ما أقوله. الا الله ايحفظكم من كل شر و سوء
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29
2 - مبادرة جيدة الجمعة 20 مارس 2020 - 10:25
مبادرة جيدة تستحق التنويه
ولكن على أعضاء الجمعية تطبيق مسافة الأمان بين الأشخاص
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15
3 - ميمون مريرت الجمعة 20 مارس 2020 - 10:37
مبادرة طيبة مشكورة لهذه الجمعية، جزاكم الله خيرا على نيتكم وعلى فعلكم، تستحقون التنويه والإشادة على هذه العمل الصالح.
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4 - الغول محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 10:39
اللهم بارك وزد من أمثال هذه الفئة
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11
5 - عبدالله الجمعة 20 مارس 2020 - 10:39
حفظكم الله و رعاكم في هدا اليوم المبارك اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين
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9
6 - Mustafa الجمعة 20 مارس 2020 - 10:41
مبادرة حسنة تستحق الشكر والتشجيع.
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9
7 - mimoun mrirt الجمعة 20 مارس 2020 - 10:42
بالإضافة إلى المبادرة التي قامت بها الجمعية، ننتظر من أثرياء مدينة مريرت الوقوف والتضامن مع الأسر المعوزة في هذه المدينة الصغيرة، نرجو منكم أيها الأثرياء أن تقوموا بمبادرة طيبة وتوزعو مواد غذائية على الأسر الفقيرة والمعوزة في هذه المدينة التي لا دخل لها ولا رحم لها، هناك العديد من الأسر التي كانت بناتها يشتغلن في غسل الاواني في المقاهي والمطاعم وفي الاسواق وهناك ارامل، فنطلب منكم جزاكم الله خيرا أن تلتفتوا الى هذه الأسر في هذه الظرفية، والله لا يضيع اجر من احسن عملا.
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14
8 - hamza الجمعة 20 مارس 2020 - 10:42
هنا يبان الدور ديال الجمعيات .......افينكم ا (انا حرة فجسدي شكون نتا باش تحكمني )
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9 - said الجمعة 20 مارس 2020 - 10:42
très bonne initiative bravo un bon exemple des associations
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4
10 - أستاذ الجمعة 20 مارس 2020 - 10:43
بارك الله فيهم و أكثر من أمثالهم في ظل الظروف العصيبة هذه.
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9
11 - ciao الجمعة 20 مارس 2020 - 10:46
اين شيوخ الوداديات السكنية الذين جمعوا أموالا كثير من المنخرطين واصبحو. من الاثرياء!؟
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12
12 - مشهور م الجمعة 20 مارس 2020 - 10:53
الله أكبر ، هذه الجمعية نمودج للجمعية المواطنة حبدا لو اتخدت باقي الجمعيات نفس المسار ، إما طواعية أو إكراها
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13 - عزيز الجمعة 20 مارس 2020 - 10:56
عند الامتحان يعز المرؤ او يهان
هكدا همة الرجال تكون اظهرتم شجاعتكم ونبرة الاحسان التي وصانا ديننا عليها
تحية من القلب
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14 - ملاخظ الجمعة 20 مارس 2020 - 10:58
بارك الله فيهم مبادرة هذه الجمعية تستحق التنويه الله يكثر من مثالكم
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15 - said الجمعة 20 مارس 2020 - 11:00
اول مرة ابكي عند قراءة موضوع عن التبرعات .جزاكم الله خيرا
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16 - mustapha الجمعة 20 مارس 2020 - 11:01
احسن الله لكم وجوه الخير وجعله الله في ميزان حسناتكم
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17 - الوافي الجمعة 20 مارس 2020 - 11:05
جمعية فاعلة مواطنة،كانت ولا تزال الى جانب ابناء الفئة الهشة بالاقليم.وفقكم الله وعفا الله وطننا من هذا الوباء.
فقط تصويب:1000شخص كطاقة استيعابية بدل 100 .
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18 - خالد الجمعة 20 مارس 2020 - 11:13
هناك فئات من المواطنين لديها خبرات في التسيير وحاملين لبطائق الهلال الأحمر ويمكنها المساعدة التطوعية. نريد أن نساهم في هذا المجهود الوطني. لم لا نجعلها مسيرة خضراء ثانية بشبابنا المتعلم؟ أليس هذا من شأنه أن يعزز روح المسؤولية والوطنية على غرار ما أراده الملك حفظه الله ورعاه عندما فتح باب التجنيد أمام الشباب؟ فليؤطرنا المسؤولون من أطباء وشرطة ودرك ورجالات الجيش وغيرهم حتى نظهر للعالم مسيرة أخرى ننقذ بها آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا من هذا الوباء.
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