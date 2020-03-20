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كُتّاب وآراء
جمعية تضع ألف سرير رهن إشارة عامل خنيفرة
وضعت جمعية تيغزى أطلس للتنمية، كمكون من مكونات المجتمع المدني بمريرت إقليم خنيفرة، رهن إشارة عامل الإقليم كل إمكاناتها المادية والبشرية، انخراطا منها في الجهود المبذولة للحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد.
وبحسب تصريح محمد أيت خويا، رئيس جمعية تيغزى لهسبريس، فإن مكتب الجمعية قرر بالإجماع وبدون شرط، وضع كل إمكانيات هذا الإطار الجمعوي رهن سلطات خنيفرة على امتداد فترة اجتياح هذا الوباء للمملكة.
وقال إن الجمعية وضعت رهن إشارة السلطات أزيد من 1000 سرير، وعدة مطابخ تتسع طاقتها لحوالي 100 شخص، فضلا عن حافلتين من الحجم الكبير تتسع لـ50 راكبا، وحافلة صغيرة (13 راكبا)، وسيارة إسعاف من النوع الجيد، وسيارة خدمة، بالإضافة إلى أعضاء المكتب البالغ عددهم 11 عضوا و78 مستخدما ومستخدمة الذين عبروا عن استعدادهم دون شرط لأي عمل تطوعي.
وزاد آيت خويا "أن هذه المبادرة الجمعوية تعبر عن الحس الوطني لطاقم الجمعية وعن شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، واستعدادهم اللامشروط للانخراط والمساهمة في محاربة الجائحة التي تهدد الأمن والاستقرار البيئي للمملكة".
يذكر أن جمعية تيغزى أطلس للتنمية، تتوفر على مركز لتأهيل المرأة وإدماج الشخص المعاق وعلى مركز دار الطالبة والطالب أم الربيع، ومركز دار الطالبة والطالب تيغزى، وعلى دار للتلميذ والتلميذة بوشيل، ودار التلميذ والتلميذة آيت عثمان، وتعد من أولى الجمعيات النشيطة بالمنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
ولكن على أعضاء الجمعية تطبيق مسافة الأمان بين الأشخاص
هكدا همة الرجال تكون اظهرتم شجاعتكم ونبرة الاحسان التي وصانا ديننا عليها
تحية من القلب
فقط تصويب:1000شخص كطاقة استيعابية بدل 100 .