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الرئيسية | جهات | نشرة خاصة: زخات رعدية قوية تعم أقاليم بالمملكة

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية تعم أقاليم بالمملكة

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية تعم أقاليم بالمملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 12:10

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، اليوم الجمعة ، بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وخنيفرة، وذلك من الساعة الثانية بعد زوال اليوم إلى منتصف الليل.

وأضافت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم أيضا عمالات وأقاليم وزان وشفشاون والعرائش، انطلاقا من الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت وإلى غاية منتصف نهار الأحد .

كما ستهم زخات معتدلة عشية وليلة الجمعة أقاليم تاونات ومولاي يعقوب وفاس وصفرو وتازة والحاجب وسيدي قاسم وإفران والخميسات والدرويش.

وستهب رياح محليا قوية عشية يوم غد السبت على المناطق الساحلية الممتدة شمال الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سليمة الجمعة 20 مارس 2020 - 12:18
اللهم ارحمنا برحمتك يا الله
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
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39
2 - sanae الجمعة 20 مارس 2020 - 12:19
"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"
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42
3 - رحمة الله الجمعة 20 مارس 2020 - 12:20
المد لله والشكر لله على رحمته لبلادنا.ربما بسبب الصبيان والبهائم ودعاء الابرياء.وما دامت رحمته تشملنا فلا خوف علينا من "كوفيد 19" لان من رفع عنا غم عدم الامطار قادر على ان يزيل عنا المرض. "سبحانك لا الاه الا انت اني كنت من الظالمين"
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30
4 - رياض الجمعة 20 مارس 2020 - 12:24
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،اللهم برحمتك نستغيث ،فاغثنا
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5 - عادل الجمعة 20 مارس 2020 - 12:25
اللهم غيثا نافعاً غير ضار.
اللهم أزل به الاسقام
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16
6 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 12:27
امطار الخير اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا الله
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17
7 - hicham الجمعة 20 مارس 2020 - 12:29
الحمد لله على رحمته جاءت في وقتها لتنضف الأرض من هذا الوباء والمرجو من جميع المسلمين والمسلمات اخد الحيطة والحذر واتمنى من الله العلي العظيم أن يعشش الوباء في صدور تبعة الشيطان هذا نصر من الله للمسلمين فلا تقنطوا من رحمة الله الواسعة.
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13
8 - Laoban الجمعة 20 مارس 2020 - 12:30
اللهم اسق عبادك وبهائكم وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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9
9 - ولد السوالم الجمعة 20 مارس 2020 - 12:35
اللهم زد وبارك يارب.
الجفاف والفيروس في فترة واحدة لايتحملها البشر . اللهم انشر رحمتك وازل غضبك عنا يا حي يا قيوم
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11
10 - hamid الجمعة 20 مارس 2020 - 12:36
بادرة خير ليس فقط على الفلاحة الربيعية والفرشات المائية، وإنما تلزم الناس البقاء في بيوتهم لتقوم بتنظيف شوارعنا. وعلى المواطنين التظامن مع من هم في العراء.
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9
11 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 12:38
هادي هيا لي غاديا تجري على كورونا إن شاء الله..
الأمطار تغسل الأرض والجو والجدران....والرياح تذرو جزيئات الفيروس وتشتتها...وتبعدها عنا....
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة...
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3
12 - زهير صفرو الجمعة 20 مارس 2020 - 12:49
هذا من فضل ربي، رحمة ربي وسعت كل شيء، ولا تقنطوا من رحمة الله.
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