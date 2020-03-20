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كُتّاب وآراء
نشرة خاصة: زخات رعدية قوية تعم أقاليم بالمملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، اليوم الجمعة ، بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وخنيفرة، وذلك من الساعة الثانية بعد زوال اليوم إلى منتصف الليل.
وأضافت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم أيضا عمالات وأقاليم وزان وشفشاون والعرائش، انطلاقا من الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت وإلى غاية منتصف نهار الأحد .
كما ستهم زخات معتدلة عشية وليلة الجمعة أقاليم تاونات ومولاي يعقوب وفاس وصفرو وتازة والحاجب وسيدي قاسم وإفران والخميسات والدرويش.
وستهب رياح محليا قوية عشية يوم غد السبت على المناطق الساحلية الممتدة شمال الجديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
اللهم أزل به الاسقام
الجفاف والفيروس في فترة واحدة لايتحملها البشر . اللهم انشر رحمتك وازل غضبك عنا يا حي يا قيوم
الأمطار تغسل الأرض والجو والجدران....والرياح تذرو جزيئات الفيروس وتشتتها...وتبعدها عنا....
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة...