سكان نواحي البيضاء يتسابقون على مواد استهلاكية

هسبريس – محمد لديب

اكتظت محلات المواد الغذائية والأسواق التجارية الممتازة الصغرى بمناطق "حد السوالم" و"بير الجديد" و"دار بوعزة" بالمواطنين الراغبين في اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية قبيل الشروع في تفعيل حظر التجول الصحي، مساء الجمعة، من طرف السلطات الحكومية.

وسجلت هسبريس خلال تجولها بهذه المناطق زيادة كبيرة في الحركة التجارية، خاصة في أسواق الخضر، حيث عرفت الأسعار انخفاضا نسبيا مقارنة ببداية الأسبوع.

وقال تجار للخضر بمنطقة دار بوعزة: "لقد تراجع سعر الطماطم إلى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، وثمن البصل انخفض إلى ثمانية دراهم، والبطاطس أصبحت بسبعة دراهم، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تحفيز الطبقات الفقيرة على اقتناء ما ترغب فيه".

ومع حلول الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة، سجلت معظم الأسواق الممتازة الصغيرة بهذه المناطق إقبالا غير عادٍ، وتسبب هذا الأمر في استنزاف معظم منتجات مشتقات الحليب وعلب القهوة والسكر وزيت الزيتون.

وقال ثلاثة من مسيري هذه المراكز الصغيرة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، "ليس هناك أي مشكل في تموين هذه الأسواق بحاجياتها، مع حلول المساء ستعود الأمور إلى نصابها؛ فجميع المنتجات الاستهلاكية متوفرة بمستويات تفوق الطلب بكثير".

كما أقبل سكان هذه المناطق الثلاث على اقتناء التوابل والثوم بشكل غير اعتيادي، حيث أكد تاجر للتوابل بمنطقة دار بوعزة لهسبريس أن "الجميع يبحث عن الثوم لدوره في تعزيز المناعة، وقد تسبب هذا الإقبال في رفع سعره من 40 إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد".