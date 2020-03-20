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الرئيسية | جهات | سكان نواحي البيضاء يتسابقون على مواد استهلاكية

سكان نواحي البيضاء يتسابقون على مواد استهلاكية

سكان نواحي البيضاء يتسابقون على مواد استهلاكية
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 20 مارس 2020 - 17:07

اكتظت محلات المواد الغذائية والأسواق التجارية الممتازة الصغرى بمناطق "حد السوالم" و"بير الجديد" و"دار بوعزة" بالمواطنين الراغبين في اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية قبيل الشروع في تفعيل حظر التجول الصحي، مساء الجمعة، من طرف السلطات الحكومية.

وسجلت هسبريس خلال تجولها بهذه المناطق زيادة كبيرة في الحركة التجارية، خاصة في أسواق الخضر، حيث عرفت الأسعار انخفاضا نسبيا مقارنة ببداية الأسبوع.

وقال تجار للخضر بمنطقة دار بوعزة: "لقد تراجع سعر الطماطم إلى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، وثمن البصل انخفض إلى ثمانية دراهم، والبطاطس أصبحت بسبعة دراهم، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تحفيز الطبقات الفقيرة على اقتناء ما ترغب فيه".

ومع حلول الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة، سجلت معظم الأسواق الممتازة الصغيرة بهذه المناطق إقبالا غير عادٍ، وتسبب هذا الأمر في استنزاف معظم منتجات مشتقات الحليب وعلب القهوة والسكر وزيت الزيتون.

وقال ثلاثة من مسيري هذه المراكز الصغيرة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، "ليس هناك أي مشكل في تموين هذه الأسواق بحاجياتها، مع حلول المساء ستعود الأمور إلى نصابها؛ فجميع المنتجات الاستهلاكية متوفرة بمستويات تفوق الطلب بكثير".

كما أقبل سكان هذه المناطق الثلاث على اقتناء التوابل والثوم بشكل غير اعتيادي، حيث أكد تاجر للتوابل بمنطقة دار بوعزة لهسبريس أن "الجميع يبحث عن الثوم لدوره في تعزيز المناعة، وقد تسبب هذا الإقبال في رفع سعره من 40 إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - دكتور التومة الجمعة 20 مارس 2020 - 18:50
بقيتو متبعين الحلايقية المشعوذين د يوتوب لي تيصورو فلوس على ظهر الهروي واحد تيهضر على فوائد القزبر والمعدنوس والبصلة ومسمي راسو دكتور رغم ان علم التغذية ليس فيه دكتوراه في العالم,التوم صبحات فيه المناعة هههه امة ضحكت من جهلها الامم
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2 - Hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 18:55
مايقال عن الثوم مبالغ فيه . فلا هو مضاد حيوي وأيضا لا ينفع امراض القلب في شئ. فحسب خبراء التغدية فكل فأهمته لا تتجاوز كونه غني بفيتامين س و هو مضاد للأكسدة. وينصح تقشيره وتركه عشرة دقائق معرض للهواء كي تنشط فعاليته وبعد ذلك تناوله.
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