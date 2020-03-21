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الرئيسية | جهات | آلية المثمر تحسس ساكنة البوادي بمخاطر "كورونا"

آلية المثمر تحسس ساكنة البوادي بمخاطر "كورونا"

آلية المثمر تحسس ساكنة البوادي بمخاطر "كورونا"
أيوب صدور من تطوان
السبت 21 مارس 2020 - 08:40

وعيا منه بأهمية الوقاية والتحسيس في مواجهة خطر جائحة كورونا التي تضرب العالم، انخرط فريق المثمر التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بإقليم وزان في حملات التعبئة في صفوف ساكنة العالم القروي والفلاحين.

في هذا الصدد، بادر فريق المثمر بتفعيل جولات تحسيسية بمختلف الدواوير، ابتدأها اليوم من مداشر دائرة الوحدة بجماعة عين دريج، على أن تشمل مناطق وجماعات ترابية أخرى في قادم الأيام، وسخر لهذه العملية سيارات ومكبرات صوت لحث السكان على البقاء في المنازل حفاظا على صحتهم وللحد من تفشي الوباء.

وتدخل هذه المبادرة في إطار انخراط طاقم آلية المثمر لمجموعة "OCP" في التدابير الوقائية المعلنة من طرف السلطات المحلية سعيا منه للمساعدة في إيصال هذه التدابير وسبل الوقاية من هذا الوباء للفلاحين بالعالم القروي.

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