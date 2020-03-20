عمليّة تعقيم تستهدفُ المؤسّسة الخيرية بالنّاظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

أشرف مسؤولو المؤسّسة الخيرية الإسلامية بالنّاظور، في إطار تفعيل التّدابير الرّامية إلى الوقاية من انتشار "فيروس كورونا" المستجدّ، على عمليّة تعقيم واسعة، استهدفت كافّة مرافق المؤسّسة وجميع التّجهيزات الضّرورية المُستعملة بشكل يومي.

وفي السّياق ذاته، قامت إدارة المؤسّسة ذاتها بتوفير كافّة الوسائل الوقائية والاحترازية الضّرورية لفائدة النّزلاء وأطرها الإدارية والتّربوية، من قَبِيل مطهّرات الأيدي والكحول والمناديل الورقيّة ومختلف مواد النّظافة والمواد الأساسية المختلفة الخاصّة بالإجراءات الوقائية.

وشدّدت المؤسّسة على ضرورة تنظيم حملات نظافة استثنائية بشكل يوميّ داخل مختلف فضاءاتها ومرافقها، والإشراف على عمليّة تتبع ومواكبة وضعية الموادّ الاستهلاكية والغذائية الأساسية الخاصّة بالوجبات اليومية للنزلاء، إلى جانب برمجة لقاءات توعوية وتحسيسية يوميّة لفائدة المستفيدين من خدمات المؤسّسة.

وتزامنًا مع إجراءات الوقاية، قرّرت المؤسّسة تعليق كافّة أنشطتها التّعليمية والثّقافية والرّياضية حتّى إشعار آخر، في مقابل تعبئة جميع مواردها للعمل بشكل منظّم ومستمرّ قصد تحقيق أهداف الوقاية.

وانخرطت مدينة النّاظور، في وقت سابق، في عمليّات تعقيم متعدّدة استهدفت المرافق والسّاحات العموميّة والإدارات والشّوارع والطّرقات، وكذا الحافلات وسيّارات الأجرة، في إطار التّدابير المتّخذة من طرف السّلطات المغربيّة لمواجهة تفشّي فيروس (كوفيد -19).