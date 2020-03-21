القوات المسلحة تؤكد التلاعب بشريط فيديو داخلي‎

هسبريس من الرباط

أكد مصدر مسؤول من القوات المسلحة الملكية أن شريطا تم تعميمه على الشبكات الاجتماعية، يوثق لعملية تعقيم أفراد ومعدات لسلاح الجو، كان مخصصًا للاستخدام الداخلي، دون أي صوت.

وشدد المصدر ذاته على أنه تم التلاعب بهذا "الفيديو"، وأضيف له صوت، وتم تعميمه وتبادله باستعمال تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مؤكدا ألا علاقة للقوات المسلحة الملكية بالصوت المرفق بـ"الفيديو" المعمم.