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كُتّاب وآراء
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القوات المسلحة تؤكد التلاعب بشريط فيديو داخلي
السبت 21 مارس 2020 - 13:15
أكد مصدر مسؤول من القوات المسلحة الملكية أن شريطا تم تعميمه على الشبكات الاجتماعية، يوثق لعملية تعقيم أفراد ومعدات لسلاح الجو، كان مخصصًا للاستخدام الداخلي، دون أي صوت.
وشدد المصدر ذاته على أنه تم التلاعب بهذا "الفيديو"، وأضيف له صوت، وتم تعميمه وتبادله باستعمال تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مؤكدا ألا علاقة للقوات المسلحة الملكية بالصوت المرفق بـ"الفيديو" المعمم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - عبد الصمد الهلالي السبت 21 مارس 2020 - 14:49
زمن الاشاعات والتلاعب بالاخبار والكذب .اللهم لا تواخدنا بما فعله السفهاء منا .
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