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الرئيسية | جهات | الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بمليلية المحتلة

الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بمليلية المحتلة

الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بمليلية المحتلة
هسبريس من الناظور
السبت 21 مارس 2020 - 14:50

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة مليلية المحتلة إلى 25 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وحسب ما أورده موقع "مليليا هوي" الإسباني، فإن الوزير المسؤول عن قطاع الصحّة في حكومة مليلية أورد أن 5 حالات فقط من أصل العدد الإجمالي للمصابين يوجدون في المستشفى، وأحدهم تحت العناية المركزة.

وأضاف المسؤول أن مستشفى "كوماركال" مستعد لاحتواء حالات أخرى بما يتوفّر عليه من أجهزة للتنفس، وعلى الرغم من ذلك وجهت إدارة المستشفى طلبا لمدها بالمزيد تحسبا لارتفاع الحالات في المقبل من الأيام.

وتتبع الحكومة المحليّة لمليلية، الخاضعة للحكم الذاتي، إجراءات صارمة لتطويق انتشار "كوفيد-19"؛ من بينها تعليق كافّة الأنشطة، وإجبار المواطنين على ملازمة منازلهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima السبت 21 مارس 2020 - 15:22
شحال من واحد تياحسابو واش هـاذشي لعب حتى نوصلو حالات وفايات گثيرة عاد نوعاو ديك الساعات إگون فات الفوت الله إحفظ بغيت نوضح الناس لعندهـا ورقة الخروج أخرجنا ومشات العمل راه الڤيروس مغديش إستثنيهـا بالمرة وبالتالي تنتقل العدوى المقربين حينهـا إولي الوضع خارج السيطرة حتى عبر النقود المشؤوم ينتقل وعيقوا قبل الندم راه حتى حد مغادي تخرج روحو بالجوع رجعوا شوية الدين لا أتذگر الحديث الصحيح لگن الرسول صلى الله عليه وسلم عانى الگثير وگان يربط حجر على بطنه وهـو جاءع
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