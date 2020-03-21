الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بمليلية المحتلة

هسبريس من الناظور

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة مليلية المحتلة إلى 25 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وحسب ما أورده موقع "مليليا هوي" الإسباني، فإن الوزير المسؤول عن قطاع الصحّة في حكومة مليلية أورد أن 5 حالات فقط من أصل العدد الإجمالي للمصابين يوجدون في المستشفى، وأحدهم تحت العناية المركزة.

وأضاف المسؤول أن مستشفى "كوماركال" مستعد لاحتواء حالات أخرى بما يتوفّر عليه من أجهزة للتنفس، وعلى الرغم من ذلك وجهت إدارة المستشفى طلبا لمدها بالمزيد تحسبا لارتفاع الحالات في المقبل من الأيام.

وتتبع الحكومة المحليّة لمليلية، الخاضعة للحكم الذاتي، إجراءات صارمة لتطويق انتشار "كوفيد-19"؛ من بينها تعليق كافّة الأنشطة، وإجبار المواطنين على ملازمة منازلهم.