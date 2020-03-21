24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (322)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (250)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (218)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (169)
- المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بمليلية المحتلة
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة مليلية المحتلة إلى 25 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.
وحسب ما أورده موقع "مليليا هوي" الإسباني، فإن الوزير المسؤول عن قطاع الصحّة في حكومة مليلية أورد أن 5 حالات فقط من أصل العدد الإجمالي للمصابين يوجدون في المستشفى، وأحدهم تحت العناية المركزة.
وأضاف المسؤول أن مستشفى "كوماركال" مستعد لاحتواء حالات أخرى بما يتوفّر عليه من أجهزة للتنفس، وعلى الرغم من ذلك وجهت إدارة المستشفى طلبا لمدها بالمزيد تحسبا لارتفاع الحالات في المقبل من الأيام.
وتتبع الحكومة المحليّة لمليلية، الخاضعة للحكم الذاتي، إجراءات صارمة لتطويق انتشار "كوفيد-19"؛ من بينها تعليق كافّة الأنشطة، وإجبار المواطنين على ملازمة منازلهم.