تداعيات "كورونا" تعجّل بتأهيل مستشفيات بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

في إطار المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، تمّ تسطير برنامج لتأهيل أربعة مستشفيات بإقليم خريبكة، تحسّبا لأي طارئ مرتبط بوباء Covid-19.

وفي هذا الإطار، أشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن إصلاحات الترميم وأشغال الصيانة تجري، خلال الأيام الجارية، على قدم وساق بالمستشفيات المستهدفة.

وأوضح البلاغ ذاته أن عملية التأهيل تتم تحت إشراف متطوعين من مبادرة Act4Community، على رأسهم أطباء من المصالح الطبية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة.

وأضاف المصدر ذاته أن المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة عرف، خلال اليومين الماضيين، مجموعة من الإصلاحات، همت أشغالاً للصيانة الكهربائية وطلاء الجدران.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن الإصلاحات بالمستشفى المذكور همّت أيضا تركيب مولد كهربائي إضافي بقدرة عالية؛ فيما سيتم تزويد المرفق الصحي بتجهيزات طبية، وتجهيزات التعقيم والتنظيف اللازمين وأسطوانات الأكسجين.

وأشار البلاغ إلى أن عملية مماثلة همت مدينة وادي زم، حيث انطلقت أشغال الترميم والصيانة بمستوصف 20 غشت الذي سيتم تزويده بمجموعة من التجهيزات الطبية والتعقيمية اللازمة.

وعن باقي المرافق الصحية، أشار البلاغ إلى أن أشغال الترميم والصيانة يرتقب أن تنطلق، في الأيام القليلة المقبلة، بمستشفى محمد الخامس بوادي زم، ومستشفى محمد السادس بأبي الجعد.

وبالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم، أكّد المصدر ذاته أنه سيتم تعقيم وتطهير جميع أجنحة المستشفيات سالفة الذكر يومياً، من أجل المحافظة على صحة المواطنين.