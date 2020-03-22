توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة، مصحوبة بزخات مطرية رعدية مهمة بالشمال الغربي للبلاد، وكذا بأمطار ضعيفة فوق كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للمملكة.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق بعض قمم مرتفعات الأطلس، في حين سيبقى الطقس غائما جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية، معتدلة القوة من القطاع الغربي، وأحيانا من الشرق الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و19 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 12 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل، وما بين 20 و26 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 بأقصى الجنوب الشرقي وبباقي مناطق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح تدريجيا قليل الهيجان الى هائج عند الصباح على الساحل الأطلسي.