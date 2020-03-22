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غالبية الساكنة تلتزم بالحظر الصحي في شيشاوة

غالبية الساكنة تلتزم بالحظر الصحي في شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 22 مارس 2020 - 04:45

تنزيلا لقرار حالة الطوارئ الصحية في المغرب أشرف بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، على تنفيذ مضمونه بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، حيث قام رفقة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين بزيارة لأربع دوائر لتفقد الدوريات المشتركة.

وأوضحت مصادر من السلطة الإقليمية لهسبريس أن "هذا التدخل انطلق منذ الساعات الأولى للوضع الاستثنائي، وشريحة كبيرة جدا من ساكنة شيشاوة التزمت بحالة الطوارئ الصحية، حيث بلغت هذه النسبة ما يناهز 95 في المائة".

وواصل: "تم تقديم مواطنين اثنين للنيابة العامة لإمنتانوت، لعدم امتثالهما للأوامر بلزوم منزليهما، التي قررت إيداعهما المركب السجن المدني لوداية"ضواحي مراكش، من أجل إهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم أثناء مزاولتهم لمهامهم والعصيان ومخالفة قرار صادر عن السلطة الإدارية".

وأوردت هذه المصادر: "سجلت مصالح الدرك الملكي لإقليم شيشاوة خمس مخالفات لأصحاب حافلات النقل، لعدم احترامهم لعدد الركاب المسموح به قانونا في إطار هذه الظروف الاستثنائية".

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