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الرئيسية | جهات | تحاليل كورونا تبدّد إصابة 4 أشخاص بمدينة أكادير‬

تحاليل كورونا تبدّد إصابة 4 أشخاص بمدينة أكادير‬

تحاليل كورونا تبدّد إصابة 4 أشخاص بمدينة أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 21 مارس 2020 - 22:00

كشفت مصادر جريدة هسبريس أن التحاليل التي أجريت لأربعة أشخاص، استقبلهم المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أثبتت خلوهم من فيروس "كوفيد 19".

وكان المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير قد استقبل، ليلة الجمعة، أربعة أشخاص ضمنهم امرأتان، كانوا يعانون من ارتفاع حاد في درجة الحرارة، قبل أن تبين التحاليل الطبية، التي جاءت سلبية، سلامة المعنيين بالأمر وعدم إصابتهم بفيروس"كورونا" المستجد.

ولازالت ست حالات تأكدت إصابتها بفيروس "كوفيد19" على مستوى جهة سوس ماسة تخضع للعناية الطبية اللازمة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إذ جرى إحداث قاعة للعناية المركزة خاصة بمثل هذه الحالات، إلى جانب توفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Oudad Mohamed السبت 21 مارس 2020 - 22:07
الحمد لله نسال الله عز وجل السلامه لجميع المغاربه
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41
2 - مغربي راقب السبت 21 مارس 2020 - 22:08
الحمد لله اللهم انشر رحمتك يا ارحم الراحمين
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27
3 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 22:09
الحمد لله على السلامة المواطنين الاربعة .
بالشفاء العاجل للباقين و الله يحد الباس
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25
4 - يوسف عطاء السبت 21 مارس 2020 - 22:11
الحمد لله على سلامتهم،فقط نطلب من الجميع اتباع تعاليم الحظر الصحي
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23
5 - asmae السبت 21 مارس 2020 - 22:11
الله يحفظ بقاو فديوركوم استغفرو الله وقراو القرآن وصليو ودعيو الله هو لي قادر يحيد هاد الوباء
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27
6 - GALA السبت 21 مارس 2020 - 22:12
الحمد لله على سلامتهم. اللهم عافنا جميعا
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7 - Mohamed السبت 21 مارس 2020 - 22:13
الله ❤️ العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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