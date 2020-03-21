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كُتّاب وآراء
تحاليل كورونا تبدّد إصابة 4 أشخاص بمدينة أكادير
كشفت مصادر جريدة هسبريس أن التحاليل التي أجريت لأربعة أشخاص، استقبلهم المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أثبتت خلوهم من فيروس "كوفيد 19".
وكان المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير قد استقبل، ليلة الجمعة، أربعة أشخاص ضمنهم امرأتان، كانوا يعانون من ارتفاع حاد في درجة الحرارة، قبل أن تبين التحاليل الطبية، التي جاءت سلبية، سلامة المعنيين بالأمر وعدم إصابتهم بفيروس"كورونا" المستجد.
ولازالت ست حالات تأكدت إصابتها بفيروس "كوفيد19" على مستوى جهة سوس ماسة تخضع للعناية الطبية اللازمة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إذ جرى إحداث قاعة للعناية المركزة خاصة بمثل هذه الحالات، إلى جانب توفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
بالشفاء العاجل للباقين و الله يحد الباس