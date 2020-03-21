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التسوّق يغلب حالة الطوارئ الصحية في أولاد النمة

التسوّق يغلب حالة الطوارئ الصحية في أولاد النمة
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 21 مارس 2020 - 23:05

بعد ساعات من قرار حالة الطوارئ الصحية، الذي فرضته السلطات الحكومية كوسيلة احترازية لإبقاء فيروس "كوفيد 19" تحت السيطرة، شهد الفضاء التجاري لجماعة سوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، اكتظاظا غير مسبوق بالمواطنين الراغبين في اقتناء المواد الاستهلاكية.

وسجلت هسبريس تصريحات متطابقة أكدت في مجملها "أن أسعار الخضر والفواكه بلغت مستويات قياسية مقارنة مع الأيام الماضية، وأن الإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا" كانت غائبة.

و أكد محمد العتابي، مواطن قاطن بسوق السبت، أن فضاء السوق النموذجي شهد خلال هذا اليوم، الذي يصادف السوق الأسبوعي، ارتباكا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى تحديد الأسعار، معربا عن استغرابه "من تهافت الناس على الخضر بشكل جماعي، على الرغم من أن وزارة الصحة نصحت بما يكفي المواطنين لكي يتجنبوا قدر الإمكان التجمعات البشرية غير الضرورية".

وكانت سلطات ولاية بني ملال، قد أكدت في لقاء إعلامي على أن مصالحها المكلفة بمراقبة الأسعار ستضرب بيد من حديد كل المضاربين والمحتكرين. كما ستحارب كافة الممارسات غير المشروعة التي تسعى الى استغلال الظرفية لتحقيق أرباح خيالية بطرق غير شرعية.

وعاينت هسبريس تدخُّل السلطات المحلية بمعية رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية للجماعة الترابية سوق السبت وعناصر الأمن والقوات المساعدة وممثلي قطاع الصحة، ما أدى الى استقرار الأسعار لفترة وجيزة، قبل أن تعود إلى إلى ما كانت عليه وبزيادات صاروخية ألهبت جيوب الفقراء.

وسجلت أسعار الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل وباقي الفواكه الطازجة مستويات قياسية منعت العديد من الأسر الفقيرة من اقتنائها.

وذكرت وسائل رقمية أن تعليمات صارمة منحت للمسؤولين سلطة مراقبة تموين الأسواق المغربية بالمواد الغذائية؛ وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمواجهة أي مضاربة محتملة، يمكن أن تعرفها الأسواق المغربية بسبب كورونا.

وقال عضو بجمعية محلية للباعة الجائلين بـ"السويقة" المتواجدة بالقرب من المحطة الطرقية، "إن بائعي الخضر بالتقسيط يراهنون دوما على ربح بسيط قد لا يتجاوز درهما ونصف درهم"، ما يعني حسبه "أن عيون المراقبة يجب أن تتوجه إلى المضاربين الكبار، الذين يتحكمون في السوق وليس إلى من يسعى إلى ضمان قوت يومه.

وعزا المتحدث تهافت الناس على المواد الاستهلاكية، إلى تخوفها مما أوردته السلطات الحكومية بشأن تموين الأسواق بحاجياتها، على الرغم من أن واقع الحال يكشف لحد الساعة أن العرض من المنتجات الاستهلاكية يفوق الطلب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ايوب السبت 21 مارس 2020 - 23:12
الكل انتقد الصين بعدم التدخل مبكرا للحد من انتشار الفيروس حتى مع عدم معرفة اي معلومة على المرض او كيفية انتشاره ......... و الان حتى و مع توفر الكثير من المعلومات لا زلنا نستهزء بهذا المرض و الكل في غفلة ...... وا الكلاخ راه المرض كايدور و نتا معايقش
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16
2 - حسين السبت 21 مارس 2020 - 23:22
فشل ذريع في تسيير حالة الطوارئ

بعض الدول كاسرائيل وتركيا وامريكا تجري مناورات وتدريبات سنوية للتدرب علي كيفية التعامل مع حالة الطوارئ

كان الاولي القيام بعملية تسليم الشواهد بطريقة الكترونية وليس تقليدية عبر الشيخ والمقدم
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22
3 - مغربية كندية السبت 21 مارس 2020 - 23:25
لم لعد احتمل رؤية هذه المشاهد و لا السماع عنها و للناس الواعية المثقفة لي كتخاف الله و كتخاف على رأسها و متبعة تعليمات الدولة شكرا لكم اخوتي و جزاكم الله خير الله يحفظ المغرب و شعبه و ملكه و سلطاته أما تلك الأقلية لي ما كيهمهاش لا رأسها و لا هي حاسة بالمسؤولية الله يهديكم لعون الشيطان قبل فوات الأوان و السلام عليكم استودع المغرب بشعبه و ملكه و سلطاته الله الذي لا تضيع و دائعه
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9
4 - الوطن أولا السبت 21 مارس 2020 - 23:25
يجب منع هذه الأسواق الأسبوعية في الظروف الحالية نظرا لخطر العدوى بسبب اختلاط الآلاف من الزائرين. بالمقابل يجب اتخاذ إجراءات لضمان التسويق لسكان البادية بتوفير متطلبات العيش بالدواوير المجاورة للسوق.
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8
5 - السلام عليكم السبت 21 مارس 2020 - 23:25
سبحان الله حتى في المصاىب والنكبات هناك من يتاجر في الام الناس.لم نتعلم شيئا من هذه الكارثة ولا من هذا البلاء والوباء القاتل.رحمتك ولطفه يا رب العالمين
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6 - Nada السبت 21 مارس 2020 - 23:25
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.... محال مع هذ الناس واش غادي نفوتو هالأزمه بسرعه.... عفاكم إلا مجلسو فديوركم وتقداو بالقياص راه مغاديش تموتو بالجوع... رآه المرض للي قبيح.... حنا جالسين غير بماقسم الله ومع الحجز الصحي وفالأخير ندفع ثمن للي مامهتتمش وباز...
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7 - fador السبت 21 مارس 2020 - 23:25
هذه فرصة لمعرفة من لا يقوم بواجبه من السلطات فالبلاغ كان واضح من الوزارة و كل مسؤول يجب ان يقوم بواجبه
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8 - محمد لعيوني السبت 21 مارس 2020 - 23:27
عجبا للناس يخافون على بطونهم ولا يخافون من الموت. اتعظوا الامر جدي وخطير. قد تشتري سلعا تكفيك ستة شهور ولكن لن تستطيع ارجاع صحتك.او تموت وتترك المؤونة. انسوا الكماليات وحتى الضروريات. القادم اسوا ما لم نحترز. الخبز والشاي ولا الخروج والموت
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9 - الامة الله السبت 21 مارس 2020 - 23:28
هاد الناس خاص الي يوعيهم ويحسسهم بخطورة الامر حيت عند بالهم شي حاجة بسيطة اما الناس الي مزال مامتيقة هادوك حالة خاصة
هنا فين خاص ينزل العسكر والامن الوطني ويستخدمو العنف باش كلا يكلس فدارو والا فالقادم اسوء مما نتوقع
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10 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 23:32
كان بالإمكان تجنب التجمع مند البداية... يجب السيطرة على الحشود من خلال مجموعة من الإجراءات التي تسهر عليها السلطات... الكل خرق حالة الطوارئ و لم يلتزم بحالة الطوارئ الصحية و هذا تعبير عن الاستهتار و التسيب... لكن انا متأكد ان بداية الأسبوع القادم سوف تكون حاسمة.. اتمنى ان لا تزداد اعداد المصابين و ان ينحصر الوباء...
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11 - سمير السبت 21 مارس 2020 - 23:32
اتمنى ان يتحلى المواطن ن بروح المسؤولية. سوق السبت فيها جالية كبيرة من إيطاليا و أسبانيا. نتمنى عدم تفشي المرض في كل التراب الوطني
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12 - عبد الصمد الهلالي السبت 21 مارس 2020 - 23:40
بصراحة يجب على السلطات المختصة ان تتخد اجراءات مغايرة لما نعرفه عن الاسواق مثل تنضيم التسوق والفض من التجمعات
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13 - Mustapha dr السبت 21 مارس 2020 - 23:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدقوني إخواني المغاربة هذه الخضر و الفواكه من بعد ثلاث أيام لن تجد من يساومها كثرة اللهفه من المواطنين هي سباب هاد الغلاء ... وجعلت منهم فريسة للتجار والسماسرية الخير موجود تبارك الله وبيناتنا الايام وتشوفو يبقالهم كلشي فراسهم إن شاء الله
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14 - samir السبت 21 مارس 2020 - 23:42
لاا فهم لما لا يتم تنظيم التسوق في كل الامكنة, سواء بمراكز التسوق او الاسواق العامة والاسبوعية الخاصة ببيع الخضر, فلو ترك الكل يذهب للتسوق هكذا دفعة واحدة سنكون كمن يسمح بالتجمع والتجمهر بطريقة قانونية غادرة لسياسة الحجر , مع الخفض من عدد الاسواق الاسبوعية حتى يسهل مراقبتها ولا يتم انهاك رجال الامن والدرك والسلطة بشكل عام وهكذا نكون قد طبقنا الحجر بمعنى الكلمة , والا فنحن نطيل عودة عجلة الاقتصاد للدوران ونمدد مدة الحجر لشهور اخرى.
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15 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 23:45
غا يقتلنا الجهل و التخلف قبل من كورونا
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16 - fidel marocain السبت 21 مارس 2020 - 23:48
on comprend rien on interdit les rassemblements etude transport.. et on laisse ces souks fonctionnes . et on a des gens la3fou ya rabi
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17 - ندى السبت 21 مارس 2020 - 23:53
واش دابا الفيروس هنا مينتاشرش لا حول ولا قوة الا بالله قاليك المغرب غادي يحاصر الفيروس ترقبوا الأسوأ في الأيام القادمة
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18 - صاحب القلم الأحمر الله الأحد 22 مارس 2020 - 00:05
والله انه لشيئ يندى له الجبين ذاك الذي يقع في سوق السبت أولاد النمة الجشع والطمع ديال اغلب بائعي الخضر والفواكه انهك القدرة الشرائية للمواطن البسيط بهذه المدينة الصغير فإلى الله المشتكى
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