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الرئيسية | جهات | الإذن بالخروج يسبب "فوضى التجمّعات" في النّاظور

الإذن بالخروج يسبب "فوضى التجمّعات" في النّاظور

الإذن بالخروج يسبب "فوضى التجمّعات" في النّاظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 21 مارس 2020 - 23:30

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنةُ أحياء مدينة النّاظور تمكينها من وثيقة الإذن بالخروج في ظلّ حالة الطّوارئ التي أعلنتها وزارة الدّاخلية، ودخلت حيّز التّطبيق أمس الجمعة، من طرف أعوان السّلطة بطرْق كلّ منزل على حدة، تفاجأ الجميع أن الورقة تُسلّم في مراكز خاصّة في كلّ حيّ.

وتسبّب لجوء المواطنين دفعةً واحدة نحو هذه المراكز، عشيّة اليوم السّبت، في تشكيلِ تجمّعات بشرية تُعتبر، في ضوء التّدابير المُتّخذة من طرف السلطات المغربية للوقاية من انتشار فيروس "كوفيد-19"، محظورة.

واضطرّ أعوان السّلطة في عدد من المراكز بأحياء المدينة إلى مغادرة المكان بسبب حالات الفوضى التي سبّبتها الطّوابير غير المنظّمة، ونشوب مشاحنات كلامية تطوّرت إلى عراك بالأيدي.

واستنكر رفيق أقلعي، فاعل جمعوي بحيّ أولاد بوطيّب الفوقاني بالنّاظور، ما اعتبره "السّلوك غير الحضاري" الذي أبان عنه بعض المدفوعين بلهفة جامحة نحو الحصول على الوثيقة الرّسمية للإذن بالخروج التي تُعدّ حقًّا للجميع".

وأضاف المتحدّث قائلًا: "إن الأغلبية لم يكونوا على وعيٍ تامّ بإجراءات السّلطات في سبيل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وعلى رأسها منع التجمّعات البشرية". مبرزًا: "وثيقة الإذن بالخروج أصبحت في حدّ ذاتها مشكلةً بعد أن كانت وسيلةً في إطار التّدابير المتّخذة لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد".

ودعا أقلعي، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إلى ضرورة نهج السّلطات تدابير جديدة أكثر تنظيمًا لتمكين كافّة المواطنين من هذه الوثيقة بعيدًا عن الفوضى والتجمّعات في هذه الظّرفية الحرجة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - jalal السبت 21 مارس 2020 - 23:36
نفس الشئ في سلا فوضى و الكل اصبح يمتلك تصريح الاب والاخ والاخ والاخت والام يعني الكل في العائلة وهاذا ما تجنبته الدولة
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17
2 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 23:38
قد اعذر من انذر، الامر بيدوا كمواطنين ، يانتبعو النصائح يانشوفو الحلقة الاخيرة
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16
3 - سلا السبت 21 مارس 2020 - 23:39
هنا فحي امال سلا ماوصلنا مقدم والو وكين غي الطوارئ
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8
4 - Mohammed السبت 21 مارس 2020 - 23:39
نفس المشكل بمدينة وادي زم . لا وجود لأعوان السلطة لتسليم الوتيقة و الناس تتجول بكل حرية
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9
5 - بوتشيش السبت 21 مارس 2020 - 23:39
كان الاجدر في مرحلة اولى الاكتفاء بعنوان البطاقة الوطنية لضبط المخالفين بتواجدهم بعيدا عن عنوان سكناهم بدون مبرر.
وتمح لاعوان السلطة وقت كافي للمرور على جميع المنازل التي تقع تحت نفودهم الترابي.
لتجنب الازدحام والفوضى الخطيرة. على سلامة المواطنين.
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15
6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 23:39
هذا المنظر من التجمهر والتحلق حول المقدم والشيخ قد تجده في كل المدن. فكلام الداخلية في واد وهؤلاء الاعيان وقيادهم في واد اخر يظنون أنفسهم يسجلون الناس لقفة رمضان 2019
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18
7 - فاسي السبت 21 مارس 2020 - 23:42
الي هربنا منو وصلناله نبقاو ف الدار دبا و هذه التجمعات أليس فيها خطر كورونا نسأل الله العفو والعافية
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6
8 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 23:43
إجتمعت المصائب ياربي الكورونة و الجهل. كل شى يحل بالنضام و الصبر يا عباد الله . هذا ماشي عيدالأضحى . راحنا في حرب مع عدو لايرى. إتقو الله و اصبرو . نقصو شويا من البدخ . كولو مرة في النهار شنو غادي يوقع. فكرو فالسلطات التي لاتنام فكرو في الاطباء في رجال الأمن في الجيش. عاونهم غي بالصبر أو النضام .
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2
9 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 23:44
مازال لحد ساعة كانتسنا فالمقدم، جا صباح دور عليه عيباد الله و فاش قلنا ليه هادشي ماشي قانوني راك داير تجمع و خاسك دوز بدار بدار، قالك واخا هانا جاي ديمارا موطورو و زاد!!!! عيب و عار قسما بالله.
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3
10 - jem السبت 21 مارس 2020 - 23:44
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل، الفوضى على ابسط حاجة..؟ لاكن من المسؤول
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1
11 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 23:45
الأذن بالخروج اصيح يطالب به الكل حتى من لم يجد مشغلة...
كلشي كيضربوه هاد الناس فالصفر...
يجب حسم الأمور قبل بداية الأسبوع حتى ينجح الحجر الصحي الإجباري
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12 - عزالدين لعيون السبت 21 مارس 2020 - 23:46
وثيقة الخروج تلقيت مع لمقدم عتاها ليا أو كاش فيها أو سنيناها بجوج .سولت علاش مجبهاش في صباح قلي بأن عليها طلاب خص شويت صبر تمنا من الله أدير لي فيها لخير أو احفظ جميع المسلمين
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13 - رحمان علي السبت 21 مارس 2020 - 23:47
هذا يسمى العشواءية في اتخاذ القرارات كان لابد من التهييء جيدًا بشريًا وماديًا من قبل وبعدها اصدار القرار الذي يبدو مستحيل تطبيقه في ظروف وجيز بدون ادنى لوجيستيك !!
وكان لابد من تهافت الموطنين على القيادات والمقاطعات من اجل الحصول على الرخصة في ظل غياب واختفاء المقدمين
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14 - عزالدين لعيون السبت 21 مارس 2020 - 23:47
وثيقة الخروج تلقيت مع لمقدم عتاها ليا أو كاش فيها أو سنيناها بجوج .سولت علاش مجبهاش في صباح قلي بأن عليها طلاب خص شويت صبر تمنا من الله أدير لي فيها لخير أو احفظ جميع المسلمين. لغيات أسفي
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15 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 23:52
لا يدرك الناس انه بعدم التزامهم بالإجراءات المقررة فهم يطيلون فترة الحجر الصحي ويجلوها تدخل في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر... بينما لو كانت هناك مدة تتراوح بين 15 يوما و 30 يوما صارمة و حازمة فسوف ننجح في السيطرة على المرض خصوصا انه في الأيام القادمة قد يتساوى عدد المصابين مع عدد الذين تم شفائهم تم بعد ذالك في مرحلة ما قبل النجاح في القضاء على الجائحة داخليا بتغليب عدد من تم شفائهم على المصابين...
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16 - hafid السبت 21 مارس 2020 - 23:56
من يتوكل على الله فهو حسبه
ان الله مع المؤمن
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17 - ع غ السبت 21 مارس 2020 - 23:58
يمكن اعتماد تطبيق على الهواتف يكفي التسجيل وسحب الرخصة من التطبيق او تسجيلها على الهاتف مع التركيز في التطبيق على رقم الحالة المدنية حتى يسلم الترخيص لشخص واحد من الاسرة مرة واحدة
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18 - رشيد الورزازي من الداخلة الأحد 22 مارس 2020 - 00:02
إقتراح لحل المشكل....
يجب وضع المطبوعات لدى الدوريات و في نقاط التفتيش...
و يتم توقيعها بالاعتماد على البطاقة الوطنية و سبب الخروج..لمن لم يجد عون السلطة... اعتبارا للطلب المتزايد عليه هذه الأيام....
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