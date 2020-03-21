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كُتّاب وآراء
الإذن بالخروج يسبب "فوضى التجمّعات" في النّاظور
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنةُ أحياء مدينة النّاظور تمكينها من وثيقة الإذن بالخروج في ظلّ حالة الطّوارئ التي أعلنتها وزارة الدّاخلية، ودخلت حيّز التّطبيق أمس الجمعة، من طرف أعوان السّلطة بطرْق كلّ منزل على حدة، تفاجأ الجميع أن الورقة تُسلّم في مراكز خاصّة في كلّ حيّ.
وتسبّب لجوء المواطنين دفعةً واحدة نحو هذه المراكز، عشيّة اليوم السّبت، في تشكيلِ تجمّعات بشرية تُعتبر، في ضوء التّدابير المُتّخذة من طرف السلطات المغربية للوقاية من انتشار فيروس "كوفيد-19"، محظورة.
واضطرّ أعوان السّلطة في عدد من المراكز بأحياء المدينة إلى مغادرة المكان بسبب حالات الفوضى التي سبّبتها الطّوابير غير المنظّمة، ونشوب مشاحنات كلامية تطوّرت إلى عراك بالأيدي.
واستنكر رفيق أقلعي، فاعل جمعوي بحيّ أولاد بوطيّب الفوقاني بالنّاظور، ما اعتبره "السّلوك غير الحضاري" الذي أبان عنه بعض المدفوعين بلهفة جامحة نحو الحصول على الوثيقة الرّسمية للإذن بالخروج التي تُعدّ حقًّا للجميع".
وأضاف المتحدّث قائلًا: "إن الأغلبية لم يكونوا على وعيٍ تامّ بإجراءات السّلطات في سبيل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وعلى رأسها منع التجمّعات البشرية". مبرزًا: "وثيقة الإذن بالخروج أصبحت في حدّ ذاتها مشكلةً بعد أن كانت وسيلةً في إطار التّدابير المتّخذة لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد".
ودعا أقلعي، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إلى ضرورة نهج السّلطات تدابير جديدة أكثر تنظيمًا لتمكين كافّة المواطنين من هذه الوثيقة بعيدًا عن الفوضى والتجمّعات في هذه الظّرفية الحرجة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
وتمح لاعوان السلطة وقت كافي للمرور على جميع المنازل التي تقع تحت نفودهم الترابي.
لتجنب الازدحام والفوضى الخطيرة. على سلامة المواطنين.
كلشي كيضربوه هاد الناس فالصفر...
يجب حسم الأمور قبل بداية الأسبوع حتى ينجح الحجر الصحي الإجباري
وكان لابد من تهافت الموطنين على القيادات والمقاطعات من اجل الحصول على الرخصة في ظل غياب واختفاء المقدمين
يجب وضع المطبوعات لدى الدوريات و في نقاط التفتيش...
و يتم توقيعها بالاعتماد على البطاقة الوطنية و سبب الخروج..لمن لم يجد عون السلطة... اعتبارا للطلب المتزايد عليه هذه الأيام....