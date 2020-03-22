معهد صحافي يعلن التكفل بحاجيات 5 أسر معوزة

حميد رزقي من بني ملال

أعلنت إدارة المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري ببني ملال، أنها ستتكفل بإعانة خمس أسر معوزة لمدة شهرين، بعد أن فقدت قوتها اليومي جراء الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السلطات من أجل تفادي انتشار "فيروس كورونا". كما أكدت أنها ستساهم بمبلغ رمزي لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الوباء.

وبحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن الحالة الأولى تتعلق برب أسرة من خمسة أطفال، من الفقيه بن صالح، يشتغل ناقلا للبضائع بواسطة درجته النارية، أما الثانية فتهم "عاملة نظافة" بالمدينة ذاتها، تشتغل مع مموني الأفراح والمناسبات، فيما الحالة الثالثة من الدار البيضاء تخص رب أسرة يشتغل بشكل حر مع مقاولات الإنتاج السينمائي.

وذكر البلاغ أن الحالتين الأخريتين من بني ملال، الأولى تتعلق برب أسرة مسن، يشتغل بواسطة عربته المجرورة لحمل ونقل بضائع المسافرين بالمحطة، والثانية تخص رجلا يشتغل بأحد الحمامات الشعبية.

وتأتي مساهمة هذه المؤسسة التعليمية التي يتواجد مقرها ببني ملال، يوضح البلاغ، "تلبية لنداء الوطن، وترسيخا لقيم التضامن والتكافل والتآزر، وخدمة للمجتمع في هذه الظروف الاستثنائية".