عامل الرحامنة يراقب إجراءات الطوارئ الصحية

هسبريس من الدارالبيضاء

تقود السلطات بإقليم الرحامنة، بإشراف من العامل عزيز بوينيان، حملة واسعة النطاق بمختلف الجماعات لتفعيل حالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها وزارة الداخلية، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" المستجد.

ويشرف عامل الإقليم بشكل شخصي، على الحملات وسط شوارع عاصمة الرحامنة ابن جرير، مرفوقا بباشا المدينة نور الدين محروس، وباقي عناصر السلطة المحلية والمصالح الأمنية، عبر جولات في شوارع وأحياء المدينة، لإلزام المواطنين على التفاعل مع قرار السلطات الحكومية.

ويجوب الوفد المذكور مختلف أرجاء ابن جرير، للوقوف على مدى استجابة الساكنة لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية، إذ استُفسر عدد من الشباب الذين كانوا متواجدين في الشارع وتحذيرهم من خرق القانون، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يستجيبون بسرعة ويغادرون صوب منازلهم.

وعلى مستوى باشوية سيدي بوعثمان، عملت السلطات المحلية في شخص الباشا مرفوقا بأعوان السلطة ورجال الدرك الملكي بناء على تعليمات عامل الإقليم، على القيام بجولات تحسيسية وتوعوية للمواطنين بخطورة مرض "كورونا"، وبضرورة المكوث في المنازل وعدم مغادرتها تفاديا للإصابة بالفيروس المذكور.

كما عملت السلطات التابعة لدائرة سيدي بوعثمان، عبر قيادها، على القيام بجولات بمختلف الجماعات التابعة لها لتحسيس المواطنين بفيروس "كورونا"، وحثهم على البقاء في منازلهم، والتنقل وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية التي وُزعت على المواطنين.