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العيون .. الاشتباه في إصابة شاب بفيروس "كورونا"

العيون .. الاشتباه في إصابة شاب بفيروس "كورونا"
هسبريس من العيون
الأحد 22 مارس 2020 - 01:19

تم، ليلة الأحد 22 مارس الجاري، الاشتباه في إصابة مواطن مغربي بفيروس كوفيد 19 "كورونا" المستجد، ويخضع حاليا للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي بمدينة العيون.

وأفادت مصادر طبية، بأن المواطن المشتبه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، البالغ من العمر 27 سنة، كان قد حل منذ أسبوع بمدينة العيون قادما من الديار الإسبانية عبر ميناء طنجة.

وذكر المصدر ذاته، أن الأطقم الطبية قد وضعت المشتبه في إصابته بالفيروس القاتل، تحت "الحجر الصحي" بالمركز الاستشفائي الجهوي، بعدما ظهرت عليه علامات تتوافق مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ "كوفيد 19"، عقب عودته من دولة إسبانيا.

وأضاف المصدر، أن الحالة تخضع حاليا للعزل في غرفة مخصصة لهذا الغرض بالمركز الاستشفائي مولاي الحسن ابن المهدي، بعدما جرى أخذ عينة من دمه، لإجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات في انتظار صدور النتيجة من مختبر معهد باستور بالدار البيضاء.

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