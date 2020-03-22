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الرئيسية | جهات | أمطار وثلوج في جهات المملكة ابتداء من غد الاثنين

أمطار وثلوج في جهات المملكة ابتداء من غد الاثنين

أمطار وثلوج في جهات المملكة ابتداء من غد الاثنين
هسبريس ـ و.م.ع
الأحد 22 مارس 2020 - 12:34

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، بأن عددا من مناطق المملكة ستعرف نزول أمطار رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية تتراوح بين 10 و 40 سنتيمترا ستهم، ابتداء من منتصف يوم غد الاثنين وإلى غاية منتصف يوم الاربعاء المقبل، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وميدلت وتارودانت وتنغير، وذلك على ارتفاع 2000 متر.

ومن المنتظر أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، من الساعة الثانية من زوال يوم غد الاثنين إلى غاية الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وتاوريرت وتارودانت وتنغير.

كما ستهم تساقطات مطرية قوية، ستتراوح مقاييسها بين 50 و80 ميليمترا في 24 ساعة، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق وتطوان، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الى غاية السادسة من صباح يوم الأربعاء .

وستهم أمطار رعدية معتدلة محليا، يوم الاثنين من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، أقاليم كلميم وطانطان وطرفاية والعيون والسمارة وآسا الزاك.

ويحتمل أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بالبرد أو بهبات رياح، كما أن مقاييسها يمكن أن تتجاوز محليا المقاييس المتوقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ولد البلاد الأحد 22 مارس 2020 - 12:44
الله يجعلها أمطار خير . ترفع عنا هادا الكرب وتشفي اسقامنا
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87
2 - وفاء الأحد 22 مارس 2020 - 12:46
يا رب ارحمنا والطف بنا وارفع عنا البلاء والوباء يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
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57
3 - فهد الأحد 22 مارس 2020 - 12:48
اللهم أغثنا غيثا نافعا وارفع مقتك وغضبك عنا يارحمان يارحيم.. برحمتك نستغيث.
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51
4 - ابراهيم الأحد 22 مارس 2020 - 12:49
الله يجيبها على قاد النفع
والله يرفع علينا هاد المرض
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36
5 - مستفيد الأحد 22 مارس 2020 - 12:49
اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
ورفع عنا هذا الوباء وغسل أراضينا بالماء كي تزول الاوساخ و الفيروسات القاتلة
يارب
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31
6 - azيز الأحد 22 مارس 2020 - 12:50
وكلناالله عل هاد كورونا ما خلاتناش نفرحو بهاد الخير. الله يفرجها آآآآمييييين
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13
7 - عبد الله الأحد 22 مارس 2020 - 12:55
شكرا هسبريس على هاد الاخبار السارة. ولكن ارجوكم الا تنسوا ذكر مشيئة الله.
مذيعو النشرة الجوية في التلفزة المغربية ولسنوات يستعملون عبارات "إن شاء الله" و "بمشيئة الله" لاننا مسلمون ولا يجب نسيانها حتى ونحن نتحدث عن علم دقيق و مؤكد فما بالك ونحن نتحدث عن توقعات جوية. وهذا في ديننا الحنيف يسمى عدم الركون إلى الاسباب وحدها بل نرجع الى رب الاسباب في كل شيء
وشكرا
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55
8 - لطيفة المقدم الأحد 22 مارس 2020 - 12:56
الحمد لله تزامن الحجر الصحي مع هطول الأمطار بغزارة بمدينة تطوان عسى شباب الأحياء الشعبية يجلسون في منازلهم كفاكم استهتارا بأرواحكم وأرواح عائلتكم اللهم أدمها نعمة اللهم صبيبا نافعا اللهم لا تسلط غضبك علينا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين
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20
9 - الفلاح الأحد 22 مارس 2020 - 12:56
اللهم انا نسألك غيثا نافعا .وارفع عنا البلاء انا مسلمون.
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18
10 - Mohamed Mellouk الأحد 22 مارس 2020 - 12:57
On doit se poser la question
Allah nous épreuve par cette pandémie
les mosquées sont fermées
les visites sont limitées
le confinement
on prie Allah plus dans ces moments difficiles !
peut être un nouveau départ
une nouvelle relation avec ALLAH
cette pluie est une rahma d'ALLAH
une miséricorde
revenons à ALLAH sincèrement
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8
11 - معاذ الأحد 22 مارس 2020 - 12:58
ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ.
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻴﺒﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ.
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14
12 - يارب الأحد 22 مارس 2020 - 12:58
اللهم إرحمنا برحمتك . اللهم ارفع عنا البلاء . اللهم اعفوا عنا .
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18
13 - Fouad الأحد 22 مارس 2020 - 13:00
La basse température n'est pas propice a l'extinction du virus corona malheureusement prenez soins de vous restez avec vos enfants a la mais et ne sortez même pas votre bout de nez dehors c'est mortel pour vous et pour les autre
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6
14 - من المهجر الأحد 22 مارس 2020 - 13:02
الحمد لله الذي انزل علينا الغيث من بعد ان قنط العباد فبجلالك ارفع عنا الوباء انك على كل شيء قدير.
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13
15 - الحمد لله الأحد 22 مارس 2020 - 13:04
بشرى و خير ان شاء الله، ربي سبحانه تكفل بتطهير و تعقيم الجو و الأسطح و الأرض و نحن بلتزامنا البيوت 14يوما نتطهر في أجسادنا و موعدنا بعد هذه المدة الوجيزة للتنزه في الطبيعة الغناء ان شاء الله و تعود الحياة لطبيعتها... الحمد لله على خيره و بشائره.
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15
16 - شهرزاد الأحد 22 مارس 2020 - 13:06
اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين صيبا نافعا انشاء الله وان يرفع عنا الوباء وينزل الدواء
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17 - س.ر الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
اللهم اجعله صيبا نافعا يرفع به الوباء و تشفى به القلوب و الضمائر. الحمد لله على نعمه التامة
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18 - مغربي حر الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
اللهم كما رحمتنا بالمطر ارقع عنا هدا الوباء و الابتلاء إنك على كل شيء قدير و بالإجابة جدير. آمين يا أرحم الراحمين.
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19 - مغترب الأحد 22 مارس 2020 - 13:17
الطقس البارد يشكل بيئة خصبة لإنتشار الڤيروس رحمتك يا الله ( فعجزة بلادنا لن يستحملوا هذا الوباء الفتاء)
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20 - marocain الأحد 22 مارس 2020 - 13:17
اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.
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21 - aYOub الأحد 22 مارس 2020 - 13:33
اللهم اسقينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين
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22 - زهير الأحد 22 مارس 2020 - 13:39
الحمد لله على أمطار الخير .. لكن حسب علمي فيروس كورونا القاتل يحب الأجواء الممطرة والطقس البارد .. نحمد الله ونشكرة على كل شيئ
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23 - Jawad AACHAB الأحد 22 مارس 2020 - 13:43
اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
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