أمطار وثلوج في جهات المملكة ابتداء من غد الاثنين

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، بأن عددا من مناطق المملكة ستعرف نزول أمطار رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية تتراوح بين 10 و 40 سنتيمترا ستهم، ابتداء من منتصف يوم غد الاثنين وإلى غاية منتصف يوم الاربعاء المقبل، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وميدلت وتارودانت وتنغير، وذلك على ارتفاع 2000 متر.

ومن المنتظر أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، من الساعة الثانية من زوال يوم غد الاثنين إلى غاية الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وتاوريرت وتارودانت وتنغير.

كما ستهم تساقطات مطرية قوية، ستتراوح مقاييسها بين 50 و80 ميليمترا في 24 ساعة، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق وتطوان، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الى غاية السادسة من صباح يوم الأربعاء .

وستهم أمطار رعدية معتدلة محليا، يوم الاثنين من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، أقاليم كلميم وطانطان وطرفاية والعيون والسمارة وآسا الزاك.

ويحتمل أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بالبرد أو بهبات رياح، كما أن مقاييسها يمكن أن تتجاوز محليا المقاييس المتوقعة.