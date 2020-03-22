24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- هكذا يرتبط تعافي الاقتصاد المغربي بمدى تطبيق "الحجر الصحي"
- "كورونا".. تعدد التفسيرات والخطر واحد
- في ضرورة التثقيف الصحي
- إجراءات الدولة في مواجهة الفيروس
الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (286)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (265)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (232)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (203)
- هذه تفاصيل عن الجهات المسجّلة 96 إصابة بـ"كورونا" في المملكة - (138)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمطار وثلوج في جهات المملكة ابتداء من غد الاثنين
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، بأن عددا من مناطق المملكة ستعرف نزول أمطار رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية تتراوح بين 10 و 40 سنتيمترا ستهم، ابتداء من منتصف يوم غد الاثنين وإلى غاية منتصف يوم الاربعاء المقبل، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وميدلت وتارودانت وتنغير، وذلك على ارتفاع 2000 متر.
ومن المنتظر أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، من الساعة الثانية من زوال يوم غد الاثنين إلى غاية الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وتاوريرت وتارودانت وتنغير.
كما ستهم تساقطات مطرية قوية، ستتراوح مقاييسها بين 50 و80 ميليمترا في 24 ساعة، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق وتطوان، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الى غاية السادسة من صباح يوم الأربعاء .
وستهم أمطار رعدية معتدلة محليا، يوم الاثنين من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، أقاليم كلميم وطانطان وطرفاية والعيون والسمارة وآسا الزاك.
ويحتمل أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بالبرد أو بهبات رياح، كما أن مقاييسها يمكن أن تتجاوز محليا المقاييس المتوقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
والله يرفع علينا هاد المرض
ورفع عنا هذا الوباء وغسل أراضينا بالماء كي تزول الاوساخ و الفيروسات القاتلة
يارب
مذيعو النشرة الجوية في التلفزة المغربية ولسنوات يستعملون عبارات "إن شاء الله" و "بمشيئة الله" لاننا مسلمون ولا يجب نسيانها حتى ونحن نتحدث عن علم دقيق و مؤكد فما بالك ونحن نتحدث عن توقعات جوية. وهذا في ديننا الحنيف يسمى عدم الركون إلى الاسباب وحدها بل نرجع الى رب الاسباب في كل شيء
وشكرا
Allah nous épreuve par cette pandémie
les mosquées sont fermées
les visites sont limitées
le confinement
on prie Allah plus dans ces moments difficiles !
peut être un nouveau départ
une nouvelle relation avec ALLAH
cette pluie est une rahma d'ALLAH
une miséricorde
revenons à ALLAH sincèrement
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻴﺒﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ.