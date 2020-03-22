متاجر "جهة طنجة" تغلق الأبواب في السادسة مساء

هسبريس من الرباط

أعلنت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لطنجة-تطوان-الحسيمة أن السلطات المختصة قررت غلق محلات بيع المواد الغذائية والمساحات الكبرى، وغيرها، ابتداء من الساعة السادسة مساء من كل يوم.

وأوضحت الغرفة الجهوية، في بلاغ صحافي موجه لعموم التجار والمهنيين، أن هذا الإجراء الاحترازي الرامي إلى الحفاظ على صحة التجار والمهنيين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد، موضحة أنه يندرج في سياق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا.

وشددت الغرفة على أنه "يتعين على عموم تجار البقالة وأصحاب المحلات احترام هذا الإجراء ومساعدة السلطات في تنفيذه"، داعية عموم المواطنين إلى اقتناء حاجياتهم بشكل عاد ودون ارتباك قبل السادسة من كل يوم.

وحيّت الغرفة الجمعيات والهيئات المهنية للمعشرين وأصحاب وسائل النقل وتجار الجملة والتجار الصغار الذين "أدوا بكثير من التفاني والمواطنة دورهم في تزويد السوق المغربية وتأمين حاجيات المواطنات والمواطنين"، داعية إياهم إلى "مواصلة العمل الوطني الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة وسيساهم في التغلب على تداعياتها".

وخلصت الغرفة إلى أنها تعمل، بتنسيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة، على مواكبة مختلف التطورات، داعية الجميع إلى مواصلة التعبئة والالتزام التام بما تسطره السلطات من إجراءات احترازية ووقائية حماية لصحة المغاربة وسلامتهم.