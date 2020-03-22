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الرئيسية | جهات | متاجر "جهة طنجة" تغلق الأبواب في السادسة مساء

متاجر "جهة طنجة" تغلق الأبواب في السادسة مساء

متاجر "جهة طنجة" تغلق الأبواب في السادسة مساء
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 15:45

أعلنت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لطنجة-تطوان-الحسيمة أن السلطات المختصة قررت غلق محلات بيع المواد الغذائية والمساحات الكبرى، وغيرها، ابتداء من الساعة السادسة مساء من كل يوم.

وأوضحت الغرفة الجهوية، في بلاغ صحافي موجه لعموم التجار والمهنيين، أن هذا الإجراء الاحترازي الرامي إلى الحفاظ على صحة التجار والمهنيين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد، موضحة أنه يندرج في سياق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا.

وشددت الغرفة على أنه "يتعين على عموم تجار البقالة وأصحاب المحلات احترام هذا الإجراء ومساعدة السلطات في تنفيذه"، داعية عموم المواطنين إلى اقتناء حاجياتهم بشكل عاد ودون ارتباك قبل السادسة من كل يوم.

وحيّت الغرفة الجمعيات والهيئات المهنية للمعشرين وأصحاب وسائل النقل وتجار الجملة والتجار الصغار الذين "أدوا بكثير من التفاني والمواطنة دورهم في تزويد السوق المغربية وتأمين حاجيات المواطنات والمواطنين"، داعية إياهم إلى "مواصلة العمل الوطني الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة وسيساهم في التغلب على تداعياتها".

وخلصت الغرفة إلى أنها تعمل، بتنسيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة، على مواكبة مختلف التطورات، داعية الجميع إلى مواصلة التعبئة والالتزام التام بما تسطره السلطات من إجراءات احترازية ووقائية حماية لصحة المغاربة وسلامتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - فحص ام حظر الأحد 22 مارس 2020 - 15:54
يجب فحص كل المغاربة ولي عندو المرض يتعزل كما فعلت اليابان,كوريا,المانيا,سنغافورة,تايوان,هولندا مما جعل هاته البلدان تسجل اقل عدد من الموتى.ايطاليا,فرنسا,اسبانيا فرضت الحجر بدل الفحص والنتيجة تعرفونها
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11
2 - ابو أكرم من طنجة الأحد 22 مارس 2020 - 16:01
نحن ملتزمون بقرارات سلطات المحلية التزام تما ونتمن عليا جهود سلطات محلية وقوات العمومية في فرض حالة طوارئ صحية
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13
3 - علي السوسي الأحد 22 مارس 2020 - 16:03
يجب أن يعمم هذا الإجراء على كامل التراب الوطني ويجب فرضه بقبضة من حديد فلا تساهل مع من يغامر بحياته وحياة غيره
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8
4 - وفاء الأحد 22 مارس 2020 - 16:05
أقل ما يمكن فعله لتفادي تأزم الوضع فلنتحد ضد كورونا ولنطبق الوصفات الاحترازية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة والسلطات لمواجهته والله يحفظ الجميع
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7
5 - وجدة الأحد 22 مارس 2020 - 16:10
فوجدة سبقناكم المحلات مع 6 تغلق
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-5
6 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 16:12
يجب عزل المدن للحد من انتشاء الوباء والتوقيف للمستهترين ارحموا الاطباء والممرضات واجلسوا في بيوتكم
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3
7 - Mohammed الأحد 22 مارس 2020 - 16:15
C'est une excellent idée. il faut la généraliser sur tout le royaume. cela permettra de limiter les sorties après 18h . Soyez prudent mes frères et soeurs.
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2
8 - مول الحانوت الأحد 22 مارس 2020 - 16:27
وأين هذه الغرف التجارية وصحة وسلامة أرباب المحلات الذين معظمهم لا يتوفرون على تغطية صحية... الآن تريدون الظهور في الصورة!!!!!
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-3
9 - عبده/ الرباط الأحد 22 مارس 2020 - 16:43
يجب منع التجول من السادسة مساء الى السادسة صباحا.... و على اصحاب شهادات التنقل الاستثناءية ان بشتروا موادهم الغذاءية نهارا ... اما في حالة المرض او شراء الدواء فالامر سيكون واضحا للجان المراقبة... و اعتقد ان الدولة ستسير في هذا الاتجاه... لان بعض المستهترين لم يعوا بعد بان العالم يمر بفترة تاربخية خطيرة و حرجة و ان وباء قاتلا يجتاح العالم و انه يمكن ان يصيب اي واحد منا... فالتزموا بيوتكم و منازلكم فهذه هي الوسيلة الثانية التي بين ايدينا بعد الدعاء و التوسل الى الله ليرفع عنا و عن جميع البشر هذا البلاء... فاللهم استجب لكل من يبتهل اليك و لا تردنا خاءبين فلا حيلة لنا فيما اصابنا من ابتلاء...
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